Así Karol G sorprendió a sus fanáticos: “Ah! me corté el pelo yo misma...”

La cantante colombiana Karol G a través de sus historias en Instagram hizo algunas revelaciones el pasado domingo, que compartió con sus fanáticos.

Primero, mencionó que hace mucho tiempo tenía pendiente darse “un regalo de algo que venía soñando mucho y era viajar sola a vivir frente al mar”.

“En otra vida creo que fui sirena, pescador, coco, palmera o lo que sea que estuviera frente porque no hay cosa en el mundo que me de más paz y alegría que estar cerquita de él”, contó la cantante natural de Medellín.

Asimismo, la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” escribió que sus días comenzaban a las 5:00 de la mañana, porque naturalmente se despertaba a esa hora, y se dormía a las 9:00 o 10:00 de la noche por la misma razón.

“Así que los días duraban muchisisisisisiisimo y me dio tiempo de hacer tantas cosas que hace tanto no hacía, algunas que de hecho nunca había hecho antes, que viví literalmente una de las experiencias más enriquecedoras en mucho tiempo!!!!Caminé de día, de noche, con sol, bajo la lluvia, subí montañas, no escuché casi música, leí, hablé con desconocidos... hoy cumplo 30 días viviendo en la Isla de mis sueños y hoy mismo me voy ... pero me voy INFINITAMENTE AGRADECIDA por todo lo que acabo de vivir”, expresó acerca de su experiencia en Hawai.

Del mismo modo, compartió algunas imágenes del momento en que cortó su melena, con el siguiente mensaje: “Ah! me corté el pelo yo misma... Aprovechando la temporada pa’que me crezca bien sanito”.

Karol G corte de cabello (Instagram)

Entre todas las memorias que compartió, la popular cantautora incluyó que miembros de su familia llegaron en los últimos cinco días de su estadía, para acompañarla a Kawai e ir a acampar, “en medio de la nada, frente al mar”, en una playa que siempre soñó.

Karol G corte de cabello (Instagram)