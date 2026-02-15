Karol G celebra sus 35 años: publica nueva canción en TikTok y se arrepiente

Karol G celebró hoy, 14 de febrero, sus 35 años de vida, en un momento clave de su carrera dentro de la música urbana latina.

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la colombiana, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín y se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel global, con una trayectoria marcada por evolución constante, reconocimientos internacionales y una conexión directa con su audiencia.

En redes sociales, miles de fanáticos le enviaron mensajes de felicitación por su cumpleaños número 35. Las publicaciones destacan su recorrido artístico y el impacto que ha tenido dentro de la industria musical, especialmente como referente femenino en un género que ha crecido de forma sostenida en la última década.

Desde sus inicios, Karol G mostró una progresión sostenida que la llevó de ser una promesa del género urbano a convertirse en un fenómeno internacional. Su propuesta musical se consolidó con producciones que lograron posicionarse en los primeros lugares de listas especializadas y plataformas digitales.

Durante el último año, “La Bichota” sumó reconocimientos internacionales y realizó presentaciones en estadios alrededor del mundo, lo que amplió su alcance más allá del público latino. Este crecimiento responde a una estrategia artística que combina identidad propia, colaboraciones de alto perfil y una presencia constante en el mercado musical.

Aunque la intérprete suele mostrar los festejos que organiza junto a sus seres queridos, este año decidió adelantarse. Durante la noche del 13 de febrero, utilizó su perfil oficial de TikTok para difundir un video donde disfruta de los acordes de una melodía que aún no ha sido estrenada oficialmente.

En la grabación, que se extendió por poco más de 20 segundos, la antioqueña sostuvo una computadora portátil mientras sonaba el tema inédito. El clip estaba acompañado por el texto: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín”. Por su parte, la letra de la canción mencionó:“Tírame un call, tú estás solo, yo también, call me, vamo a comernos hasta la morning…”.

Basándose en el contenido audiovisual y los comentarios de sus seguidores, se especula que este sencillo podría ver la luz como parte de los festejos por su cumpleaños número 35, funcionando además como una sorpresa para su comunidad de fans en el Día de San Valentín.

No obstante, un detalle en particular incrementó la intriga entre los internautas: el video fue eliminado de la plataforma pocos minutos después de ser subido. Varios usuarios lograron capturar el momento gracias a una advertencia previa de la propia Karol G, quien escribió: “Ya casi lo borro”.