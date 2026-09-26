Conep anuncia su primera concierto en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Conep oficialmente anunció su primer concierto masivo en Puerto Rico con su “TRAPPii 2 World Tour” que llega al Coca-Cola Music Hall el 20 de noviembre de 2026.

“Yo soñaba con mi primer concierto en grande en mi isla. Y aunque, me emociona llevar mi música a todas partes del mundo, siempre es bien especial cantar en Puerto Rico porque fue ahí donde yo empecé a soñar, a hacer música sin saber si algún día lo iba a lograr. Hoy puedo decir que estoy viendo los resultados de todos mis sacrificios que por años he tenido que realizar”, dice Conep.

Conep le dió inicio a su primera gira mundial “TRAPPii 2″ con 12 fechas totalmente vendidas en España y continuará por Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy, oficialmente se une a la agenda del cantante la fecha en su país de origen, evento que está bajo la producción de Dynamic Records en asociación con Paco Lopez.

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