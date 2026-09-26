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Conep anuncia su primera concierto en Puerto Rico

Aquí los detalles de su primer evento masivo

26 de septiembre de 2026 - 3:15 PM

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Conep. (villanueva)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Conep oficialmente anunció su primer concierto masivo en Puerto Rico con su “TRAPPii 2 World Tour” que llega al Coca-Cola Music Hall el 20 de noviembre de 2026.

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“Yo soñaba con mi primer concierto en grande en mi isla. Y aunque, me emociona llevar mi música a todas partes del mundo, siempre es bien especial cantar en Puerto Rico porque fue ahí donde yo empecé a soñar, a hacer música sin saber si algún día lo iba a lograr. Hoy puedo decir que estoy viendo los resultados de todos mis sacrificios que por años he tenido que realizar”, dice Conep.

Conep le dió inicio a su primera gira mundial “TRAPPii 2″ con 12 fechas totalmente vendidas en España y continuará por Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy, oficialmente se une a la agenda del cantante la fecha en su país de origen, evento que está bajo la producción de Dynamic Records en asociación con Paco Lopez.

Conep quien es el artista musical más viral de los últimos meses también sorprendió esta semana a todos sus fans con el lanzamiento del remix de “After” junto a la estrella urbana Young Miko llevando el tema que ya se había apoderado de las redes sociales y plataformas digitales a otro nivel.

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ConepCoca Cola Music Hall
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