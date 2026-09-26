“Mucho más que una promesa”: Tito “El Bambino” se compromete con su novia

El artista urbano puertorriqueño Tito El Bambino está listo para dar un nuevo paso en su vida personal. El intérprete, cuyo nombre de pila es Efraín David Fines Nevares, anunció su compromiso con su pareja, la influencer Juanita Gómez Millán, en una emotiva celebración rodeada de familiares y amigos cercanos.

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo en un ambiente íntimo y especial, en la llamada Hacienda El Patrón, donde la pareja compartió con sus seres queridos uno de los momentos más importantes de su relación. Las imágenes del compromiso fueron publicadas por Gómez Millán en sus redes sociales, acompañadas de un extenso mensaje en el que reflexionó sobre el camino que ambos han recorrido juntos.

“Hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia… Y detrás de esto hay mucho más que una promesa. Hay una historia que solo tú y yo conocemos por completo”, escribió la influencer. “Hay momentos hermosos, aprendizajes, lágrimas, pruebas, decisiones y circunstancias que nos han demostrado que cuando dos personas realmente se aman y quieren caminar juntas, el amor siempre encuentra la manera”.

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En su publicación, Gómez Millán destacó que la relación ha superado momentos complejos y que el apoyo mutuo ha sido clave para fortalecer el vínculo. “Hoy puedo decir con certeza que nuestro amor no conoce las barreras. En uno de los momentos más difíciles de mi vida, buscaste siempre la manera de no soltarme, de decirme aquí estoy, de volverte mi soporte”, expresó.

La también creadora de contenido aseguró que la fe ha sido un pilar fundamental en la historia de ambos. Según relató, su relación ha estado guiada por la confianza en Dios y por la convicción de que cada desafío ha contribuido a fortalecerlos como pareja. “Pero si hay algo que ha sido el centro de nuestra historia, ha sido Dios. Él ha tenido el control incluso cuando nosotros no entendíamos sus planes”, sostuvo.

Gómez Millán concluyó su mensaje con unas palabras dedicadas al cantante que reflejan la emoción que vive la pareja en esta nueva etapa. “Hoy no solamente me caso con el hombre que amo, me caso con mi compañero, mi apoyo, mi cómplice y con la persona con la que quiero seguir creciendo y construyendo una vida. Hoy eres mi esposo. Hoy somos una familia. Y hoy comienza nuestro para toda la vida”, manifestó.

A la publicación, el artista le comentó: “Solo quiero decirte que lo nuestro es un amor para la historia. Lo que Dios une, ninguna prueba podrá separarlo. Estoy más que agradecido con Dios por haber puesto a mi lado a una gran mujer, quien será mi compañera de vida hoy, mañana y siempre. Caminaremos de la mano de Dios, confiando en que Él siempre nos guiará por el camino del bien, del propósito y del éxito”.

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Además, el post cuenta con mensajes y felicitaciones de artistas y amigos de la pareja, entre ellos Zuleyka Rivera, Yandel, Wisin y Jowell, entre otros.

Tito El Bambino, nacido hace 44 años en Carolina, estuvo casado anteriormente y es padre de dos hijos, Jeinaliz Fines Smith y Gabriel Efraín Fines, nacidos de distintas relaciones.