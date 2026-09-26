Romeo Santos sobre el éxito de Dalvin “La Melodía”: “Apóyenlo igual como lo hizo PR”
Le lanzó este mensaje a sus compatriotas dominicanos
26 de septiembre de 2026 - 12:36 PM
26 de septiembre de 2026 - 12:36 PM
El crecimiento de Dalvin “La Melodía” en el escenario de la bachata recibió nueva vez el respaldo público de Romeo Santos, quien pidió a República Dominicana apoyar la carrera del joven artista y dejar de lado las comparaciones entre dominicanos y puertorriqueños.
A través de una publicación en Instagram, Romeo compartió un fragmento del video musical de “Menor”, tema que interpreta junto a Dalvin y Prince Royce y que forma parte de su álbum “Better late than never”, donde el bachatero destacó cualidades del joven intérprete.
“Este joven es el EJEMPLO de la superación en su máxima expresión. Entiendo que debemos celebrar, apoyar, y de cierta forma, proteger a Dalvin. No porque yo lo diga, sino más bien porque él se lo merece, por su historia emotiva, su talento, y su humildad”, escribió Santos.
Las palabras del “Rey de la Bachata” llegan luego de que Dalvin concluyera una serie de seis presentaciones completamente agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.
El respaldo del público puertorriqueño se extendió a un nuevo espectáculo titulado “La otra”, del que el artista anunció su octava función, esta vez, en el Coliseo de Puerto Rico, programada para enero de 2027.
Ante este respaldo, Romeo hizo un llamado directo a los dominicanos a celebrar el éxito de Dalvin en lugar de establecer comparaciones con Puerto Rico.
“En lugar de comparar, dividir, y crear una competitividad con la isla hermana, sencillamente apóyenlo igual como lo hizo PR”, manifestó.
Romeo también planteó cómo podría traducirse ese respaldo cuando Dalvin lleve su espectáculo a República Dominicana: “Cuando Dalvin anuncie una presentación en RD, llénenle una serie de funciones. ¡Multiplíquenle el éxito y punto!”.
El mensaje concluyó con una celebración del género que ambos representan
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