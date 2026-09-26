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Romeo Santos sobre el éxito de Dalvin “La Melodía”: “Apóyenlo igual como lo hizo PR”

Le lanzó este mensaje a sus compatriotas dominicanos

26 de septiembre de 2026 - 12:36 PM

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El cantante dominicano Dalvin "La Melodía". (Suministrada/Portezis)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El crecimiento de Dalvin “La Melodía” en el escenario de la bachata recibió nueva vez el respaldo público de Romeo Santos, quien pidió a República Dominicana apoyar la carrera del joven artista y dejar de lado las comparaciones entre dominicanos y puertorriqueños.

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A través de una publicación en Instagram, Romeo compartió un fragmento del video musical de “Menor”, tema que interpreta junto a Dalvin y Prince Royce y que forma parte de su álbum “Better late than never”, donde el bachatero destacó cualidades del joven intérprete.

“Este joven es el EJEMPLO de la superación en su máxima expresión. Entiendo que debemos celebrar, apoyar, y de cierta forma, proteger a Dalvin. No porque yo lo diga, sino más bien porque él se lo merece, por su historia emotiva, su talento, y su humildad”, escribió Santos.

El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall.El joven cantante subió por primera vez a un escenario en Puerto Rico para encontrarse ante un público fiel que le demostró su respaldo agotando las entradas para sus presentaciones en el popular recinto. El espectáculo fue producido por Plug & Play, presidida por Vitico Roque, y Chad Events, de Rolando Santa. La primera noche confirmó en vivo lo que ya había ocurrido en la boletería: Dalvin “la Melodía” llegó a Puerto Rico con una fanaticada que conocía sus canciones y que convirtió su debut en una celebración.
1 / 7 | Dalvin "La Melodía" conquista al público boricua en el Coca-Cola Music Hall. El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall. - Suministrada/Portezis

Las palabras del “Rey de la Bachata” llegan luego de que Dalvin concluyera una serie de seis presentaciones completamente agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.

El respaldo del público puertorriqueño se extendió a un nuevo espectáculo titulado “La otra”, del que el artista anunció su octava función, esta vez, en el Coliseo de Puerto Rico, programada para enero de 2027.

El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones.El cantante de bachata dominicano cumplió su sueño de cantar junto a Farruko en la segunda de sus seis funciones. "Para mí es un honor participar con él. Soy fanático. Lo veía por televisión y redes, y hoy se cumplió ese sueño...", fueron las palabras de Dalvin sobre Farruko.
1 / 8 | Dos invitados de lujo en la segunda función de Dalvin "La Melodía" en Puerto Rico . El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. - Suministrada

Celebrar en vez de comparar

Ante este respaldo, Romeo hizo un llamado directo a los dominicanos a celebrar el éxito de Dalvin en lugar de establecer comparaciones con Puerto Rico.

“En lugar de comparar, dividir, y crear una competitividad con la isla hermana, sencillamente apóyenlo igual como lo hizo PR”, manifestó.

Romeo también planteó cómo podría traducirse ese respaldo cuando Dalvin lleve su espectáculo a República Dominicana: “Cuando Dalvin anuncie una presentación en RD, llénenle una serie de funciones. ¡Multiplíquenle el éxito y punto!”.

El mensaje concluyó con una celebración del género que ambos representan

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Romeo Santos
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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