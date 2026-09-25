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Dalvin “La Melodía” se junta con Luis Fonsi en pegajoso remix del tema “Me despido”

El bachatero dominicano vendió recientemente siete funciones en el Coliseo de Puerto Rico

25 de septiembre de 2026 - 9:07 AM

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Luis Fonsi, a la izquierda, junto a Dalvin La Melodía grabaron recientemente un remix de la canción "Me despido".
Luis Fonsi, a la izquierda, junto a Dalvin La Melodía grabaron recientemente un remix de la canción "Me despido". (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Tras el rotundo éxito de agotar las entradas para siete funciones de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el cantante dominicano Dalvin La Melodía vive un momento extraordinario al estrenar junto al puertorriqueño Luis Fonsi un remix del tema “Me despido”. Este nuevo sencillo promete conquistar las plataformas musicales, apoyado en el empuje del tema original, que ya se posicionó en el primer lugar de las listas de éxitos en Argentina y Chile.

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Para Dalvin, colaborar con una figura de la talla de Fonsi representa un paso enorme en su carrera. “Formar parte del remix de ‘Me despido’ es un verdadero honor. Luis Fonsi es un artista que siempre he admirado por su trayectoria y por todo lo que representa para la música latina”, indicó el reconocido intérprete. “Desde el primer momento conecté con la canción y me entusiasmó la idea de aportar mi estilo a una nueva versión del tema. Estoy muy agradecido por la confianza y con muchas ganas de que el público escuche el resultado de esta colaboración”.

Este lanzamiento llega en un periodo dorado para Luis Fonsi. Previo a este estreno, el cantautor boricua logró colocar en la cima de las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard su tema “Cambiaré”, una colaboración junto a Feid que compuso en conjunto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo. La canción no solo dominó las ondas radiales en mercados clave como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá, sino que también fue destacada por Billboard como una de las mejores composiciones en su lista “The 30 Best Latin Songs of 2026 (So Far)”.

La unión musical entre Fonsi y Dalvin se da además en medio de una celebración muy especial para el artista puertorriqueño, quien acaba de conmemorar 28 años de trayectoria desde que lanzó su icónico álbum debut, “Comenzaré”, en 1998.

Puerto Rico como punto de partida

El estreno de esta colaboración sirve de antesala de lo que será un momneto muy importante para Luis Fonsi este año, con el inicio de su “Mar Infinito Tour 2027”. Esta ambiciosa gira comenzará el 20 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico. Tras ese emotivo reencuentro con su público local, Fonsi llevará su espectáculo a diversos escenarios de Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia.

En los pasados días se han confirmado nuevas presentaciones en Chile, incluyendo el Santander Arena de Santiago el 1 de abril, dos funciones en Monticello, una el 6 de abril en Concepción y otra el 8 de abril en Antofagasta. En las próximas semanas, el artista continuará anunciando nuevas fechas y ciudades a través de sus canales oficiales.

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Luis FonsibachataConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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