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La razón detrás de la salida de Lupillo Rivera de “Top Chef VIP 5”

El cantante mexicano sorprendió a sus compañeros y a la producción de Telemundo

25 de septiembre de 2026 - 10:17 PM

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Lupillo Rivera hizo referencia a su vida personal y a su nueva relación amorosa. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El cantante mexicano Lupillo Rivera sorprendió a la producción de “Top Chef VIP 5” al anunciar su deseo de abandonar la competencia de cocina de Telemundo, precisamente por su descontento con el canal televisivo.

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“Me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir. Yo me voy. Me gusta mucho la cocina, yo sé que tengo oportunidad de ganar y llegar lejos, pero he tomado esta decisión y es definitiva”, sostuvo Rivera durante la degustación del reto de eliminación del jueves.

“Ya me la hicieron una vez en ‘La Casa de los Famosos’, donde estoy trabajando con la cadena y los mismos programas de chismes me pegan. Eso no lo voy a permitir en esta vuelta”, enfatizó entre lágrimas.

El Toro del Corrido hizo referencia a su vida personal y a su nueva relación amorosa –de la cual habló en la cocina del programa– luego de terminar su compromiso con Taina Pimentel.

Durante un episodio inédito del programa, el artista habló sobre el encuentro con una mujer a la que describió como una “hermosa dama” y explicó que inicialmente no pudo buscarla como hubiera querido porque se encontraba comprometido y, además, estaba participando en el programa.

Las declaraciones fueron compartidas en el programa “En Casa con Telemundo”, donde adelantaron parte de lo ocurrido durante la participación de Rivera en el reality.

Su decisión permitió que su compañera, la actriz mexicana Nailea Norvind, se salvara de ser eliminada por los jueces.

Cabe destacar que Lupillo Rivera es el tercer participante en abandonar la quinta temporada del “reality show”. Anteriormente, la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, y el actor Carlos Ferro renunciaron a la competencia.

Tras esta salida, continúan en la lucha por el premio de $200,000 Aylín Mujica, Guty Carrera, Kelly Ríos, Mauricio Garza, Miguel Arce, Ninel Conde, Roberto Romano y Nailea Norvind.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Lupillo RiveraTelemundoTop Chef VIP
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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