Nace la hija de Migbelis Castellanos
La exreina de belleza anunció el nacimiento de Alma, a un año y medio de haber recibido a su primogénito Caden
24 de septiembre de 2026 - 6:56 PM
24 de septiembre de 2026 - 6:56 PM
La presentadora venezolana Migbelis Castellanos anunció el nacimiento de su hija Alma Unanue, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.
“Llegó la hermanita de Caden”, escribió Castellanos junto a dos fotografías donde aparece cargando a su segundo retoño tras tener a su primogénito Caden, de 1 año y seis meses.
La niña nació este jueves 24 de septiembre, a las 6:59 de la mañana.
“Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, añadió en el post.
A través de sus historias en Instagram, la exreina de belleza compartió un video contando detalles del proceso de parto.
“Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones”, dijo la conductora del programa “Desiguales”, de Univision.
“Aún nuestro número 1 no ha conocido a nuestro número 2, pero seguro les mostraré esa reacción más adelante”, concluyó
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