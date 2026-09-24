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Nace la hija de Migbelis Castellanos

La exreina de belleza anunció el nacimiento de Alma, a un año y medio de haber recibido a su primogénito Caden

24 de septiembre de 2026 - 6:56 PM

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Migbelis Castellanos arrives at the 2025 Latin Grammys on Thursday, Nov. 13, 2025, at MGM Grand in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) (John Locher)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos anunció el nacimiento de su hija Alma Unanue, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

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“Llegó la hermanita de Caden”, escribió Castellanos junto a dos fotografías donde aparece cargando a su segundo retoño tras tener a su primogénito Caden, de 1 año y seis meses.

La niña nació este jueves 24 de septiembre, a las 6:59 de la mañana.

“Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, añadió en el post.

A través de sus historias en Instagram, la exreina de belleza compartió un video contando detalles del proceso de parto.

“Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones”, dijo la conductora del programa “Desiguales”, de Univision.

“Aún nuestro número 1 no ha conocido a nuestro número 2, pero seguro les mostraré esa reacción más adelante”, concluyó

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UnivisionBebés
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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