Nace la hija de Migbelis Castellanos

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos anunció el nacimiento de su hija Alma Unanue, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

“Llegó la hermanita de Caden”, escribió Castellanos junto a dos fotografías donde aparece cargando a su segundo retoño tras tener a su primogénito Caden, de 1 año y seis meses.

La niña nació este jueves 24 de septiembre, a las 6:59 de la mañana.

“Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, añadió en el post.

A través de sus historias en Instagram, la exreina de belleza compartió un video contando detalles del proceso de parto.

“Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones”, dijo la conductora del programa “Desiguales”, de Univision.