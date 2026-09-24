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Centro de Bellas Artes en Santurce estrena nueva entrada y un teatro al aire libre

La gobernadora Jenniffer González también indicó que se llevará una inversión de $6.5 millones en proyectos futuros

24 de septiembre de 2026 - 4:35 PM

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Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. (Carlos Giusti/Staff)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González inauguró esta tarde en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce un nuevo pórtico y un teatro al aire libre, además de anunciar una inversión millonaria para un sinnúmero de proyectos que se realizarán más adelante.

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Desde hoy, el nuevo Pórtico de las Artes recibirá a los visitantes a este importante centro artístico, un diseño que estuvo a cargo del arquitecto Jorge Rigau. Durante la conferencia de prensa, la gobernadora destacó que Rigau tuvo la oportunidad de corregir una observación que él mismo había hecho durante la inauguración del CBA en 1981, cuando señaló en ‘The San Juan Star’ que el diseño original de Rodolfo Fernández no invitaba plenamente a la ciudad a integrarse con el centro. Cuatro décadas después, el arquitecto pudo atender esa inquietud y darle una nueva apertura al espacio.

El Pórtico de las Artes transforma la entrada del complejo desde la avenida Ponce de León e incorpora áreas de sombra y protección contra la lluvia, iluminación, mejoras paisajísticas, una parada de guaguas y una fuente, mientras conserva la rampa original de acceso.

Detalle del Pórtico de las Artes en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
Detalle del Pórtico de las Artes en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)

De igual manera, también se estrenó el nuevo Teatro al Aire Libre, localizado al final de la Plaza Juan Morel Campos, entre el edificio principal del CBA y la Sala Sinfónica Pablo Casals. “Este teatro al aire libre que inauguramos en el día de hoy, diseñado igualmente por Rigau Arquitectos, se va a convertir en un teatro capaz de acoger a una orquesta en su tarima, con camerinos, baños y áreas de almacenajes”, explicó González. “El público va a poder ver presentaciones desde la grama, desde la plaza, desde la escalera de la Sala Sinfónica y es un espacio para entretenimiento, expresión artística, abierto a la comunidad y abierto para crear nuevas oportunidades de participación y promover el talento local”.

Ambos proyectos representaron una inversión combinada de $3,803,751, financiada con fondos CAPEX de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) destinados a proyectos de infraestructura y mejoras capitales. La construcción estuvo a cargo de GBG Builders.

Otras mejoras

Por otro lado, González también aprovechó el momento para hacer un recuento de las mejoras que ya se le habían realizado al CBA, incluyendo la modernizaron de los sistemas de sonido de tres salas con una inversión de $770,000 y la iluminación con tecnología LED por más de $1.6 millones. Además, se adquirió un generador eléctrico de 200 kilovatios con una inversión adicional de $1.6 millones, mientras que el techo del edificio principal y del pabellón fueron impermeabilizados.

De igual manera, también se instalaron paneles acústicos en las salas de Festivales y Drama, se incorporaron telones retardantes al fuego y cinco pianos Yamaha, y se reforzó la accesibilidad mediante la instalación de tres plataformas elevadoras para personas con impedimentos. A esto se suman la restauración del puente ornamental y siete proyectos de mejoras en la Sala Sinfónica Pablo Casals, con una inversión de $1.3 millones, que incluyeron nuevos sistemas de alarma y extracción de incendios, así como trabajos de impermeabilización.

Desde su apertura en 1981, el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA) ha contado con las mismas butacas para sus salas teatrales.La sala de teatro René Marqués ha sido uno de los principales salones para la clase teatral del país, en la que se han presentado incontables piezas de todo tipo."Nuestro fin ha sido tener unas butacas mucho más cómodas, mucho más amplias y de mayor comodidad. También tienen un color diferente, muy bonito, así que será una sala completamente renovada", sotuvo Jetppeht Pérez de Corcho, director del CBA.
1 / 14 | Después de 44 años: impresionante cambio en el Centro de Bellas Artes de Santurce . Desde su apertura en 1981, el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA) ha contado con las mismas butacas para sus salas teatrales. - Suministrada

Segunda fase

La gobernadora también indicó que se llevará a cabo una segunda fase donde se hará una inversión de $6.5 millones en proyectos que incluirá mejoras al estacionamiento, elevadores de pasajeros para la Salas de Festivales, la remodelación de los baños y las instalaciones de los ‘chillers’ de los acondicionadores de aires.

“Esto es cuidar lo que es del pueblo para que esta Sala de Festivales y de este Centro de Bellas Artes puedan durarnos 45 años más”, destacó González. “Creo que hoy el Centro de Bellas Artes se abre hacia la ciudad. Este es el encuentro con el pueblo”.

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Centro de Bellas Artes de SanturceCentro de Bellas Artes Luis A. FerréJennifer González
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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