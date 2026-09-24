Tras aparatosa caída en el escenario, Miss Jamaica 2025 demanda a Miss Universe

A casi un año de la caída que sufrió durante la ronda preliminar de Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, detalló por primera vez los detalles de su recuperación, al tiempo que presentó una demanda contra la organización del certamen en la que alega que la falta de medidas de seguridad provocó el accidente.

En un escrito enviado el 23 de septiembre a la revista PEOPLE, la oftalmóloga de 30 años describió los últimos 10 meses como un proceso en el que tuvo que reaprender incluso habilidades básicas y adaptarse a una vida que, según sus propias palabras, cambió de manera permanente tras el accidente.

Henry cayó del escenario durante una de las rondas preliminares del certamen, mientras desfilaba con un vestido de noche. Tras el accidente, fue trasladada en camilla a un hospital de Bangkok. Posteriormente, la organización Miss Universe confirmó que había sufrido una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones. La organización también informó entonces que asumiría los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación relacionados con el incidente.

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En su relato a PEOPLE, Henry aseguró que sufrió una lesión cerebral traumática que, según describió, “alteró permanentemente” el rumbo de su vida. También explicó que perdió el conocimiento tras la caída y que experimentó dificultades con la memoria y con la percepción del tiempo durante su recuperación.

La recuperación incluyó hospitalizaciones tanto en Tailandia como en Jamaica. Henry contó que tuvo que enfrentar fuertes dolores de espalda y cabeza, además de complicaciones respiratorias. Durante parte de su recuperación estuvo limitada a una silla de ruedas y necesitó asistencia incluso para desplazarse por los pasillos del hospital.

“Me transformé de estudiante a doctora y luego a paciente”, escribió Henry en su ensayo, en el que explicó que intenta retomar su carrera como oftalmóloga con un horario modificado y bajo seguimiento médico.

La caída también tuvo consecuencias en su trayectoria profesional. Según PEOPLE, Henry tuvo que interrumpir su residencia médica y todavía enfrenta incertidumbre sobre su futuro en la oftalmología. La publicación señala que permaneció hospitalizada de manera intermitente entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

Presentó una demanda contra Miss Universe

El testimonio de Henry se conoce días después de que presentara una demanda contra la organización Miss Universe y otras partes, en la que alega que prácticas negligentes provocaron el accidente.

De acuerdo con la información publicada por USA TODAY, Henry afirma en la demanda que la abertura tenía aproximadamente cinco pies de profundidad y contenía concreto y equipo de iluminación. También sostiene que no estaba cercada, iluminada ni identificada mediante algún aviso de seguridad durante los ensayos o la transmisión en vivo.

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La demanda acusa a Miss Universe, entre otras partes, de negligencia en la supervisión del productor del certamen, la empresa tailandesa Miss Grand International, además de responsabilidad por las condiciones del lugar y daños emocionales. Las alegaciones forman parte del proceso judicial y no constituyen hechos adjudicados.

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Un regreso al escenario

A pesar del largo proceso de recuperación, Henry volvió al escenario en agosto para coronar a su sucesora como Miss Jamaica. En su ensayo para PEOPLE describió ese momento como su última responsabilidad como reina y una oportunidad para acercarse nuevamente al mundo de los concursos de belleza.

“Me di cuenta de que podía lograr aún más de lo que era capaz de hacer antes”, escribió sobre el proceso de recuperación. Sin embargo, reconoció que el camino todavía no ha terminado y que continúa enfrentando noches sin dormir, dolores de espalda y fuertes dolores de cabeza.

“Miss Universe es una oportunidad única en la vida para ser un faro para el propio país, para uno mismo y para las mujeres de todo el mundo”, escribió.