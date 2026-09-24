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¿La verdadera razón de su separación de Joy? Jesse Huerta lanza su banda musical

El músico que salió de Jesse & Joy tras reclamar una pausa y respiro, presenta un nuevo proyecto en solitario

24 de septiembre de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesse & Joy llevaban más de dos décadas en la escena musical latina. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El músico y cantante Jesse Huerta sorprendió la semana pasada con su separación del exitoso dúo Jesse & Joy ante el reclamo de cuidar de su salud mental y realizar una pausa indefinida tras 20 años de trayectoria junto a su hermana.

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Sin embargo, a días del anuncio y de escuchar y ver a su hermana Joy llorando ante el futuro del dúo, el músico reveló que lanza su nuevo proyecto musical, la banda Jesse and the Supernovas.

A través de sus redes sociales, Jesse compartió la creación de la agrupación musical, asegurando que el proyecto “estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, con su hermana Joy.

De hecho, Jesse señaló que Joy tenía conocimiento pleno de que él crearía su banda y esto no impediría que cumpla con los compromisos que le restan a Jesse & Joy en el resto del año y a principios del 2027. Ante la decisión de Jesse, Joy confirmó que el proyecto de Jesse & Joy va a continuar, pese a la salida de su hermano.

Joy mencionó, además, que se enteró del abandono de su hermano del dúo unos 20 minutos antes que los medios de comunicación y el público conocieran la decisión de Jesse el pasado 15 de septiembre.

La nueva comunicación

A través de su perfil en Instagram, Jesse reaccionó ayer, miércoles a las críticas que ha recibido tras la creación de su propio grupo y aseguró que todo el equipo que trabaja en el dueto fue informado de sus planes y que nunca dijo que se alejaría de la música.

Las nuevas expresiones las hizo el 23 de septiembre de 2026.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, comenzó en su comunicación.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, afirmó.

De igual forma indicó que el desarrollo de su proyecto no contradice la decisión que tomó al dejar a su hermana.

Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo, Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”. puntualizó.

El primer vistazo de Jesse and the Supernovas en una cuenta de Instagram data de febrero de 2026.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y algunos cuestiona al músico sobre las verdaderas razones detrás de su salida de Jesse & Joy.

“Oye pero no alcanzaste ni a sentarte en el sofá y prender la tele en tu casa para pasar tiempo en familia”, escribió un usuario. Mientras otro le dijo: “No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras”.

Los hermanos comienzan su carrera profesional al firmar un contrato exclusivo con Warner Music. Saltan a la fama con el tema "Espacio sideral", su primer éxito internacional. Su última presentación en la isla fue en el Coca-Cola Music Hall con el espectáculo "El despecho".
1 / 14 | La carrera de Jesse & Joy antes de su sorpresivo anuncio . Los hermanos comienzan su carrera profesional al firmar un contrato exclusivo con Warner Music. - Archivo
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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