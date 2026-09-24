¿La verdadera razón de su separación de Joy? Jesse Huerta lanza su banda musical

El músico y cantante Jesse Huerta sorprendió la semana pasada con su separación del exitoso dúo Jesse & Joy ante el reclamo de cuidar de su salud mental y realizar una pausa indefinida tras 20 años de trayectoria junto a su hermana.

Sin embargo, a días del anuncio y de escuchar y ver a su hermana Joy llorando ante el futuro del dúo, el músico reveló que lanza su nuevo proyecto musical, la banda Jesse and the Supernovas.

A través de sus redes sociales, Jesse compartió la creación de la agrupación musical, asegurando que el proyecto “estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, con su hermana Joy.

De hecho, Jesse señaló que Joy tenía conocimiento pleno de que él crearía su banda y esto no impediría que cumpla con los compromisos que le restan a Jesse & Joy en el resto del año y a principios del 2027. Ante la decisión de Jesse, Joy confirmó que el proyecto de Jesse & Joy va a continuar, pese a la salida de su hermano.

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Joy mencionó, además, que se enteró del abandono de su hermano del dúo unos 20 minutos antes que los medios de comunicación y el público conocieran la decisión de Jesse el pasado 15 de septiembre.

La nueva comunicación

A través de su perfil en Instagram, Jesse reaccionó ayer, miércoles a las críticas que ha recibido tras la creación de su propio grupo y aseguró que todo el equipo que trabaja en el dueto fue informado de sus planes y que nunca dijo que se alejaría de la música.

Las nuevas expresiones las hizo el 23 de septiembre de 2026.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, comenzó en su comunicación.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, afirmó.

De igual forma indicó que el desarrollo de su proyecto no contradice la decisión que tomó al dejar a su hermana.

“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo, Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”. puntualizó.

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El primer vistazo de Jesse and the Supernovas en una cuenta de Instagram data de febrero de 2026.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y algunos cuestiona al músico sobre las verdaderas razones detrás de su salida de Jesse & Joy.

“Oye pero no alcanzaste ni a sentarte en el sofá y prender la tele en tu casa para pasar tiempo en familia”, escribió un usuario. Mientras otro le dijo: “No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras”.