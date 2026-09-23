Joy Huerta confirma que “Jesse & Joy” continuará pese a la salida de su hermano

Jesse & Joy continúa, a pesar de la salida de Jesse del proyecto; así lo confirmó está tarde la cantante Joy Huerta.

En conferencia de prensa, Huerta confesó que todavía intenta asimilar la decisión que tomó su hermano de alejarse, temporal e indefinidamente, del dúo que ambos crearon; incluso, reconoció que la incertidumbre le genera mucho miedo.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo”, expresó.

Sin embargo, aclaró que esta separación no significa el final del grupo, pues quiere continuar con el sueño que inició hace más de 20 años, siempre y cuando el público se lo permita.

“Yo no estoy saliéndome del proyecto, yo estoy continuando con él porque es algo que yo también construí, porque estas canciones también son mías y porque esta historia también es parte de mi vida. Mi plan es, si ustedes me lo permiten, continuar”, afirmó.

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Para la tranquilidad de los fans, Huerta también explicó que todos los compromisos que ya tenían agendados, tanto para este año como para el 2027, sí se llevarán a cabo.

“Lo justo para el público es continuar, lo justo para el público es que el boleto que compraste sigue teniendo valor. No sé qué va a pasar, si van a llegar 10 mil personas, si van a llegar 10 o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, señaló.

Niega pleito con Jesse

Por otra parte, Joy también aclaró que la decisión de Jesse no surgió de un conflicto entre hermanos y aseguró que respeta el proceso que atraviesa el músico.

“El amor existe. No hay pleitos, no hay problemas, simplemente él está en un proceso que yo tengo que respetar y creo que lo demás lo averiguaré en el camino”, dijo.

También evitó especular sobre los siguientes pasos profesionales de su hermano o sobre la posibilidad de que ahora desarrolle proyectos propios.

“Yo no puedo hablar por él. Yo sé que estoy aquí. Sus razones creo que él las explicó a la manera que pudo. Yo puedo solamente hablar de que estoy aquí por las razones que ya les di y sería injusto tratar de leer su mente”, expresó.

Por ahora no existe una fecha para un posible regreso de Jesse, pero la cantante dejó abierta la posibilidad de volver a compartir el escenario.

“El micrófono siempre estará disponible para el momento en el que él esté listo, sea hoy, sea mañana o en el momento en el que sea”, finalizó.

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