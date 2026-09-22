Crean el mapa de cultura para respuesta ante emergencias

La Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico (ACEPR) anunció la creación del “Mapa de cultura para respuesta ante emergencias”, una herramienta digital diseñada para identificar, documentar y localizar las organizaciones en que resguardan el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en sus diversas formas.

Este mapa forma parte del proyecto “Colecciones en respuesta ante emergencias (CoRE)”, lo que resulta ser una colaboración entre la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico (ACEPR) y HASER, Inc. que busca visibilizar y proteger el patrimonio histórico, artístico y cultural en nuestras comunidades. Los datos que componen el mapa surgen de diversas fuentes e iniciativas que iniciaron en 2017 y fueron retomadas por ACEPR en 2025.

“Su inicio se remonta al impacto de los huracanes Irma y María, cuando surgió la necesidad de contactar a las diversas organizaciones culturales afectadas por los fenómenos atmosféricos”, expresó el doctor Julio E. Quirós Alcalá, director de la Junta de ACEPR.

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En ese momento, se carecía de un directorio centralizado con los datos de contacto de archivos, bibliotecas, museos y organizaciones culturales en el país, situación que dificultó dirigir recursos de apoyo para la respuesta y recuperación.

“En 2025, como parte de una subvención de la Fundación Mellon, la Alianza retoma esta iniciativa con el fin de actualizar, validar y expandir la información disponible junto al Planificador Marcos A. Quiñones Otero, de GP-DMEC LLC”, explicó la doctora Soraya Serra Collazo, miembro fundador e integrante de ACEPR.

En esta primera fase del proyecto, el mapa está pensado principalmente para organizaciones que resguardan materiales culturales o llevan a cabo prácticas culturales en un espacio físico, ya sea una casa, un local comunitario o un edificio. El proyecto ha logrado georreferenciar hasta el momento 440 organizaciones e incluye una muestra de agencias estatales y municipales, archivos y centros de investigación, bibliotecas, centros culturales, instituciones académicas, lugares históricos, museos y galerías, y organizaciones de arte y cultura.

“En primer lugar, el mapa visibiliza la ubicación de nuestro patrimonio cultural. Con esta información podemos saber dónde se encuentran las organizaciones que cuidan nuestro patrimonio. En segundo lugar, el saber su ubicación en caso de una emergencia, facilita la comunicación y distribución de recursos de apoyo. Finalmente, el mapa permite identificar qué organizaciones son vecinas o con las que comparten afinidad, a fin de promover redes locales de apoyo desde nuestros barrios hasta todo el archipiélago”, indicó en declaraciones escritas Hilda Teresa Ayala González, gerente del proyecto CoRE.

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Para conocer si su organización ya forma parte del mapa, pueden escribir a info@acepuertorico.org.

En esta primera fase, se exhorta a las organizaciones a registrarse e integrarse a la iniciativa. Con este propósito, se llevará a cabo una orientación virtual el viernes, 2 de octubre de 2026 a las 2:00pm. Para registrarse a esta reunión de orientación, puede comunicarse a info@acepuertorico.org.