“Revive la Música” celebra 20 años afinando sueños en Puerto Rico

Durante las pasadas dos décadas, cientos de escuelas públicas y privadas de todo Puerto Rico han recibido más de 3,000 instrumentos musicales a través de “Revive la música”, una iniciativa que ha permitido que miles de estudiantes descubran y desarrollen sus talentos. Más allá del aprendizaje musical, el programa ha contribuido a la formación personal y artística de numerosas generaciones de jóvenes alrededor de la isla.

Como parte de su edición más reciente, el proyecto impulsado por la Fundación Luis A. Ferré y la Fundación Banco Popular entregó hoy 295 instrumentos a 26 escuelas puertorriqueñas durante una actividad celebrada en la sede de la Fundación Banco Popular, en Hato Rey. Entre los equipos donados figuraron saxofones, trombones, trompetas, sets de congas, sets de timbales, guitarras acústicas y cuatros puertorriqueños, entre otros instrumentos destinados a fortalecer los programas musicales de los planteles participantes.

“Revive la música” nació como una colaboración entre ambas fundaciones, inspiradas por una idea del empresario Danny Villa, quien impulsó en Puerto Rico un concepto similar al programa “Save The Music” de VH1. En sus inicios, el proyecto se enfocó en recolectar instrumentos musicales usados, restaurarlos y entregarlos a escuelas públicas y organizaciones sin fines de lucro. Con el paso de los años, debido en parte a la disminución en la cantidad de instrumentos donados por el público, la iniciativa evolucionó y se comenzó a adquirir instrumentos nuevos.

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1 / 10 | Con cada instrumento, "una puerta que se abre”: así es el proyecto "Revive la Música". “Revive la música” celebró 20 años de llevar instrumentos y nuevas oportunidades a estudiantes de escuelas de Puerto Rico. En la foto Rafael Romero Rosario, de la Escuela de Bellas Artes José Ignacio Quintón de Coamo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 10 Con cada instrumento, "una puerta que se abre”: así es el proyecto "Revive la Música" “Revive la música” celebró 20 años de llevar instrumentos y nuevas oportunidades a estudiantes de escuelas de Puerto Rico. En la foto Rafael Romero Rosario, de la Escuela de Bellas Artes José Ignacio Quintón de Coamo. Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

“Cumplimos 20 años de esta alianza con el Banco Popular, sembrada en la visión que nos dejó mi abuelo, don Luis A. Ferré: ‘la cultura pertenece a todos’”, mencionó María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré. “Un instrumento en las manos de un joven puede cambiar el rumbo de una vida, y cada guitarra, cada piano que devolvemos a un salón de clases es una puerta que se abre”.

Desde su creación en 2006, “Revive la música” ha ampliado su alcance para fortalecer la educación musical en Puerto Rico. Como parte de esa evolución, en 2009 comenzó a celebrar conciertos con la participación de reconocidos artistas. Ahora, al acercarse a su vigésimo aniversario, la iniciativa produce un documental que repasará su historia, logros e impacto durante las pasadas dos décadas, y que será presentado al público en diciembre.

“Este proyecto tiene para mí un significado súper especial porque fue uno de los primeros que trabajé desde el principio y lo hemos mantenido y sostenido. Es uno que me deja muchos aprendizajes”, indicó Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular. “Son tantas vidas impactadas, no solo por los más de 3,000 instrumentos que hemos repartido en los pasados 20 años, sino por los miles de estudiantes, padres y comunidades escolares que participaron en los conciertos de ‘Revive la música’y en la evolución de esas orquestas gracias a la donación”.

Desde la izquierda, Mariela Jorge, líder del área de Desarrollo del Museo de Arte de Ponce; Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular; y Ana Inés Julia, oficial de Subvenciones y Cumplimiento del Museo de Arte de Ponce. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

A dos décadas de su creación, Revive la Música ha beneficiado a más de 210 escuelas y ha llevado su impacto a 59 municipios de Puerto Rico. Más que distribuir equipos, el proyecto busca fortalecer el desarrollo de bandas y orquestas escolares, apoyando tanto a maestros con trayectoria como a nuevos educadores, con el propósito de ampliar el acceso a la educación musical en toda la isla.

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“La unión de estas dos fundaciones hace que el proyecto pueda tener el impacto que tiene, porque si lo hiciera cada uno, en su rinconcito, el impacto no sería el mismo. Así que tanto el Museo de Arte de Ponce como la Fundación Luis A. Ferré están más que complacidos con esta alianza con la Fundación Banco Popular, que creyó en este proyecto y continúa haciéndolo posible”, añadió Mariela Jorge, líder en el área de desarrollo del Museo de Arte de Ponce. “Estamos honrando realmente la visión de los fundadores de ambas fundaciones que creían que la educación y el arte eran también importantes y este proyecto en esencia es eso”.

Grupo de empleados y voluntarios de la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré, quienes participaron de la entrega de instrumentos de la iniciativa "Revive la música". (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Impacto a las escuelas

El impacto real que tiene “Revive la música” en las escuelas y estudiantes se vivió de primera mano durante la mañana del viernes, cuando un sinnúmero de directores de escuela y profesores de música se presentaron en el edificio de la Fundación Banco Popular a recoger aquellos instrumentos que habían solicitado.

Ejemplo de esto fue recayó en un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes José Ignacio Quintón de Coamo, quienes acompañaron al director de la escuela y a uno de los profesores a recoger los instrumentos que recibieron. “Este programa es de gran importancia para nosotros, porque nos ayuda a seguir desarrollando a los estudiantes, ya que es una escuela con recursos bastante limitados y al recibir estos instrumentos nos da la oportunidad de seguir escogiendo más estudiantes para que puedan desarrollarse”, explicó Rafael Romero Rosario, director de la Escuela de Bellas Artes de Coamo. “Esta es la tercera vez que recibimos instrumentos y ha sido de gran provecho. Gracias, en parte a esta iniciativa, hemos desarrollado estudiantes que han ido al Conservatorio de Música de Puerto Rico y a universidades como Berklee, y esta donación es de gran utilidad para abrirle las puertas a más estudiantes”, concluyó.