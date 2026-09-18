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Pedrito Sola olvidó el micrófono y dijo “también es gay” al hablar de un actor

El presentador, además, reveló que el actor mantuvo una relación con un periodista

18 de septiembre de 2026 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual. (John Locher)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Pedrito Sola volvió a dejar una de esas declaraciones que rápidamente salen de “La Granja VIP” y comienzan a circular en redes sociales. Mientras conversaba tranquilamente con Kunno, el conductor habló de David Zepeda y realizó un comentario sobre su vida privada, aparentemente sin conocer que la charla era escuchada a través de los micrófonos del “reality”.

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Todo comenzó cuando Kunno recordó a Zepeda al hablar sobre su propio despertar sexual. Sin darle demasiadas vueltas al tema, el influencer confesó frente a Pedrito: “A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda”. La respuesta tomó por sorpresa al conductor, aunque rápidamente pareció comprender a qué momento de la vida pública del actor se refería.

Tras escuchar la confesión, Sola preguntó directamente: “¿Cuando viste el video?”, a lo que Kunno respondió entre risas: “Justo”. Ambos hicieron referencia al material íntimo de Zepeda que se difundió hace varios años y que, desde entonces, ha sido retomado en distintas ocasiones cuando se habla de la vida privada del protagonista de telenovelas.

La conversación pudo terminar ahí, pero Sola decidió compartir lo que recordaba de la época en la que coincidió laboralmente con Zepeda en TV Azteca. Primero se expresó bien del actor y comentó: “Yo trabajé con, como él trabajó en Azteca, tipazo”. Sin embargo, unos segundos después bajó la voz y agregó la frase que llamó la atención: “Y también es gay”.

Pedrito no presentó alguna prueba que respaldara lo que contó, por lo que sus palabras corresponden únicamente a una afirmación realizada por él durante la conversación con Kunno y no a una confirmación hecha por Zepeda.

Las palabras escuchadas en “La Granja VIP” contrastan con lo que Zepeda ha expresado públicamente en distintas ocasiones. En agosto de 2026 aseguró que siente atracción por las mujeres.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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