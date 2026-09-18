Pedrito Sola olvidó el micrófono y dijo “también es gay” al hablar de un actor

Pedrito Sola volvió a dejar una de esas declaraciones que rápidamente salen de “La Granja VIP” y comienzan a circular en redes sociales. Mientras conversaba tranquilamente con Kunno, el conductor habló de David Zepeda y realizó un comentario sobre su vida privada, aparentemente sin conocer que la charla era escuchada a través de los micrófonos del “reality”.

Todo comenzó cuando Kunno recordó a Zepeda al hablar sobre su propio despertar sexual. Sin darle demasiadas vueltas al tema, el influencer confesó frente a Pedrito: “A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda”. La respuesta tomó por sorpresa al conductor, aunque rápidamente pareció comprender a qué momento de la vida pública del actor se refería.

Tras escuchar la confesión, Sola preguntó directamente: “¿Cuando viste el video?”, a lo que Kunno respondió entre risas: “Justo”. Ambos hicieron referencia al material íntimo de Zepeda que se difundió hace varios años y que, desde entonces, ha sido retomado en distintas ocasiones cuando se habla de la vida privada del protagonista de telenovelas.

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La conversación pudo terminar ahí, pero Sola decidió compartir lo que recordaba de la época en la que coincidió laboralmente con Zepeda en TV Azteca. Primero se expresó bien del actor y comentó: “Yo trabajé con, como él trabajó en Azteca, tipazo”. Sin embargo, unos segundos después bajó la voz y agregó la frase que llamó la atención: “Y también es gay”.

Pedrito no presentó alguna prueba que respaldara lo que contó, por lo que sus palabras corresponden únicamente a una afirmación realizada por él durante la conversación con Kunno y no a una confirmación hecha por Zepeda.