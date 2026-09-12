Niurka y Manelyk protagonizan fuerte pelea en “La Granja VIP 2″: “Tienes cerebro de pescado”

La aparente tregua entre Niurka Marcos y Manelyk González llegó a su fin dentro de “La Granja VIP 2″. Las participantes protagonizaron una fuerte pelea frente a sus compañeros, luego de que una conversación cotidiana terminara en reclamos relacionados con su trayectoria, su vida personal y los conflictos que arrastran desde “La Casa de los Famosos All-Stars”.

El enfrentamiento comenzó mientras los habitantes hablaban sobre la pronunciación de la palabra “reels”. La cubana intervino en la conversación y González cuestionó su participación, lo que provocó que ambas elevaran el tono de voz.

Aunque inicialmente parecía una diferencia menor, el intercambio rápidamente derivó en insultos. La vedette volvió a llamar “cerebro de pescado” a “La Reina de los Realities”, expresión que ya había utilizado contra ella durante los enfrentamientos que sostuvieron en 2025.

Marcos dejó claro que podía intervenir en cualquier conversación dentro del programa: “Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, expresó.

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González respondió y cuestionó si su compañera pretendía intervenir como parte de alguna responsabilidad dentro de la granja o si únicamente quería participar en la conversación. La cubana insistió en que podía compartir su opinión cuando quisiera.

“Me da la gana prestarle la mía”, respondió.

La exintegrante de “Acapulco Shore” entonces lanzó un comentario sobre la actitud y la carrera de Niurka: “Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”.

González reaccionó inmediatamente y desestimó el señalamiento de su compañera: “Me vale madres, tu trayectoria me la paso por el culo”, contestó.

A partir de ese momento, ambas comenzaron a hablar al mismo tiempo y realizaron comentarios relacionados con sus respectivas vidas sentimentales.

Marcos criticó que algunos habitantes pidieran empatía y buena energía después de haber realizado comentarios contra otras personas.

“Luego andan diciendo, cuando siembran las semillitas, que quieren buena energía, que quieren empatía, pero no recuerdan las cosas y luego se muerden la lengua”, expresó.

González respondió imitando a alguien que llora y asegura ser una buena persona: “Lloro, lloro, soy buena”. Marcos entonces preguntó: “¿Cuánto le duró?”.

La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Marcos retomó el insulto que anteriormente había dirigido contra González.

“Eres una estúpida con un cerebro de pescado. Se te olvida lo que dices ahorita, se te olvida lo que dijiste ayer. Tranquila, tienes un cerebro de pescado”, lanzó la cubana.

“Tranquila, tranquila, que ya te digo estúpida. Yo vivo tranquila”, contestó la mexicana.

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“Uy, sí, pues díselo a tu cara y a tus gritos”, agregó la bailarina.

Después de recibir otra respuesta de González la vedette aseguró que estaba dispuesta a continuar con el enfrentamiento: “Ay, mi amor, me encanta. Dime para dónde, que lo voy a disfrutar. No sabes cómo”.

Los demás habitantes intentaron entender cómo había comenzado la discusión. Uno de ellos resumió lo ocurrido al asegurar que todo había surgido “por una palabra”.

Marcos explicó que conoce la pronunciación correcta de “reels”, pero acostumbra decir “riles” como parte del vocabulario de su personaje.

“Yo sé que se dice ‘reels’, pero mi personaje dice ‘riles’. Es una palabra americana, pero mi personaje, el vocabulario, dice ‘riles’, como ‘girinal’, ‘sanoria’ o ‘jaletina’”, explicó.