Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de septiembre de 2026
91°Bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Niurka y Manelyk protagonizan fuerte pelea en “La Granja VIP 2″: “Tienes cerebro de pescado”

Tras una breve tregua, las participantes se enfrentaron a gritos frente a sus compañeros

12 de septiembre de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manelyk González y Niurka Marcos. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La aparente tregua entre Niurka Marcos y Manelyk González llegó a su fin dentro de “La Granja VIP 2″. Las participantes protagonizaron una fuerte pelea frente a sus compañeros, luego de que una conversación cotidiana terminara en reclamos relacionados con su trayectoria, su vida personal y los conflictos que arrastran desde “La Casa de los Famosos All-Stars”.

RELACIONADAS

El enfrentamiento comenzó mientras los habitantes hablaban sobre la pronunciación de la palabra “reels”. La cubana intervino en la conversación y González cuestionó su participación, lo que provocó que ambas elevaran el tono de voz.

Aunque inicialmente parecía una diferencia menor, el intercambio rápidamente derivó en insultos. La vedette volvió a llamar “cerebro de pescado” a “La Reina de los Realities”, expresión que ya había utilizado contra ella durante los enfrentamientos que sostuvieron en 2025.

Marcos dejó claro que podía intervenir en cualquier conversación dentro del programa: “Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, expresó.

González respondió y cuestionó si su compañera pretendía intervenir como parte de alguna responsabilidad dentro de la granja o si únicamente quería participar en la conversación. La cubana insistió en que podía compartir su opinión cuando quisiera.

“Me da la gana prestarle la mía”, respondió.

La exintegrante de “Acapulco Shore” entonces lanzó un comentario sobre la actitud y la carrera de Niurka: “Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”.

González reaccionó inmediatamente y desestimó el señalamiento de su compañera: “Me vale madres, tu trayectoria me la paso por el culo”, contestó.

A partir de ese momento, ambas comenzaron a hablar al mismo tiempo y realizaron comentarios relacionados con sus respectivas vidas sentimentales.

Marcos criticó que algunos habitantes pidieran empatía y buena energía después de haber realizado comentarios contra otras personas.

“Luego andan diciendo, cuando siembran las semillitas, que quieren buena energía, que quieren empatía, pero no recuerdan las cosas y luego se muerden la lengua”, expresó.

González respondió imitando a alguien que llora y asegura ser una buena persona: “Lloro, lloro, soy buena”. Marcos entonces preguntó: “¿Cuánto le duró?”.

La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Marcos retomó el insulto que anteriormente había dirigido contra González.

“Eres una estúpida con un cerebro de pescado. Se te olvida lo que dices ahorita, se te olvida lo que dijiste ayer. Tranquila, tienes un cerebro de pescado”, lanzó la cubana.

“Tranquila, tranquila, que ya te digo estúpida. Yo vivo tranquila”, contestó la mexicana.

“Uy, sí, pues díselo a tu cara y a tus gritos”, agregó la bailarina.

Después de recibir otra respuesta de González la vedette aseguró que estaba dispuesta a continuar con el enfrentamiento: “Ay, mi amor, me encanta. Dime para dónde, que lo voy a disfrutar. No sabes cómo”.

Los demás habitantes intentaron entender cómo había comenzado la discusión. Uno de ellos resumió lo ocurrido al asegurar que todo había surgido “por una palabra”.

Marcos explicó que conoce la pronunciación correcta de “reels”, pero acostumbra decir “riles” como parte del vocabulario de su personaje.

“Yo sé que se dice ‘reels’, pero mi personaje dice ‘riles’. Es una palabra americana, pero mi personaje, el vocabulario, dice ‘riles’, como ‘girinal’, ‘sanoria’ o ‘jaletina’”, explicó.

La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes.Alfredo AdameErubey de Anda
1 / 23 | Estos son los 23 nuevos habitantes en "La casa de los famosos All-Stars". La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes. - Suministrada
Tags
Niurka MarcosReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 12 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: