Lady Gaga se convierte en madre por primera vez

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, según reportaron los medios Page Six y People. La cantante de 40 años, cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con el empresario a finales de 2019 y en 2024 se comprometieron.

Page Six compartió unas imágenes donde se ve a la artista con un look informal y gafas oscuras caminar por las calles de California mientras carga al bebé. A su lado aparece Polansky, vestido con un buzo con capucha y una gorra de béisbol. Esta aparición causó sorpresa, dado que durante los últimos meses Gaga mantuvo un perfil mucho más reservado respecto a su vida privada. Como era de esperarse, las fotos no tardaron en volverse virales.

Por el momento no trascendieron detalles como el nombre, el sexo ni la fecha exacta del nacimiento del bebé y, tanto la cantante como su pareja, no hicieron aún un anuncio oficial.

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La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente “Madre Monstruo”, había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo. En un reportaje con Access Hollywood, dijo: “Realmente quiero ser mamá. Ese es el mayor plan que tengo”. En esa misma línea, se refirió a los conflictos internos que le generaba dar ese paso: “A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”.

En una entrevista con New York Times en marzo de 2025, volvió a referirse al tema al asegurar: “Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”. Y agregó: “Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen. Por eso, cuanto más espacio les demos para que descubran quiénes son por sí mismos, mejor”.

1 / 3 | Lady Gaga luce un atuendo confeccionado por una diseñadora boricua. El diseño -inspirado en David Bowie, uno de los artistas favoritos de la cantante Lady Gaga- combina elementos del rock & roll de los años 70 con un estilo victoriano. (Fotos: Captura de Instagram) 1 / 3 Lady Gaga luce un atuendo confeccionado por una diseñadora boricua El diseño -inspirado en David Bowie, uno de los artistas favoritos de la cantante Lady Gaga- combina elementos del rock & roll de los años 70 con un estilo victoriano. (Fotos: Captura de Instagram) Compartir

La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky

Gaga y Polansky iniciaron su noviazgo a finales de 2019. En 2020 fueron fotografiados juntos durante la celebración de Nochevieja en Las Vegas y posteriormente en la Super Bowl en Miami. Después de más de cuatro años de relación, la pareja anunció su compromiso.

Durante la entrega de los MTV Video Music Awards en 2025, ella se refirió a él públicamente como el amor de su vida.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

Quién es Michael Polansky, la pareja de Lady Gaga

Polansky, de 42 años, es un empresario e inversor tecnológico graduado en Harvard. En la actualidad ocupa el cargo de CEO de The Parker Group.