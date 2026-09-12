Los 5 platos boricuas que la chef Noelian Ortiz llevó a “Top Chef VIP 5″

La chef puertorriqueña Noelian Ortiz puso el sabor boricua en el centro de la conversación durante su participación especial en “Top Chef VIP 5”, donde presentó cinco platos emblemáticos de la cocina puertorriqueña: asopao de pollo, mofongo, arroz con gandules, alcapurrias y pastelón.

La presencia de Ortiz en la competencia culinaria de Telemundo sirvió para destacar la riqueza gastronómica de Puerto Rico ante una audiencia internacional. Cada una de las preparaciones seleccionadas por la chef representa una parte esencial de la identidad culinaria de la isla y refleja la mezcla de tradiciones, ingredientes y técnicas que distinguen la cocina boricua.

“Es una experiencia maravillosa poder compartir con grandes chefs, intercambiar sabores, conocimientos y vivir de cerca la magia de esta increíble cocina. Me siento profundamente agradecida por la oportunidad de representar a Puerto Rico y llevar un pedacito de nuestra esencia a este gran escenario”, expresó la integrante de “Día a Día”.

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Delicias boricuas en “Top Chef VIP 5″

Asopao de pollo

Considerado por muchos como el equivalente puertorriqueño de una sopa reconfortante, el asopao de pollo combina arroz, vegetales, especias y pollo en un caldo espeso y lleno de sabor. El plato es un clásico de reuniones familiares y días lluviosos, además de ser uno de los favoritos en numerosos hogares puertorriqueños.

Mofongo

El mofongo es, sin duda, uno de los platos más reconocidos de Puerto Rico. Preparado con plátanos verdes fritos y majados con ajo, chicharrón y otros ingredientes, suele servirse acompañado de carnes, mariscos o caldos. Su versatilidad y arraigo cultural lo convierten en una de las máximas expresiones de la gastronomía de la isla.

Arroz con gandules

No hay Navidad ni fiesta familiar completa sin un buen arroz con gandules. Elaborado con arroz, gandules, sofrito y diferentes condimentos, este plato es un símbolo de celebración y tradición. Su presencia en la selección de Ortiz resaltó la importancia de las recetas que han pasado de generación en generación.

Alcapurrias

Las alcapurrias son uno de los fritos más populares de Puerto Rico. Preparadas con una masa de plátano y yautía rellena generalmente de carne o mariscos, forman parte esencial de la comida callejera puertorriqueña. Crujientes por fuera y llenas de sabor por dentro, son una parada obligatoria para quienes desean descubrir los sabores auténticos de la isla.

Pastelón

El pastelón combina capas de plátano maduro con carne molida sazonada, creando una mezcla de sabores que ha conquistado generaciones. Similar a una lasaña caribeña, este plato destaca por el equilibrio entre el dulzor natural del plátano y los sabores intensos del relleno.

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Puerto Rico en cada bocado

Con esta selección, Ortiz apostó por recetas reconocibles y profundamente ligadas a la cultura puertorriqueña. Más allá de presentar platos tradicionales, la chef aprovechó la plataforma de “Top Chef VIP” para mostrar la diversidad y la riqueza culinaria de la isla, llevando un pedazo de Puerto Rico a una audiencia de millones de televidentes.