¿Podría Sarah Khalifa, la presentadora condenada a muerte en Egipto, evitar su ejecución? Estas son las opciones que tiene

La presentadora y productora egipcia Sarah Khalifa fue condenada a muerte por un tribunal penal de El Cairo por su presunta participación en una organización dedicada a la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas. Sin embargo, la decisión todavía no es definitiva y su defensa ya anunció que apelará, lo que deja abierta la puerta de este mediático proceso.

Khalifa y su hermano, Mohamed Khalifa, fueron condenados por “fundar y dirigir” una organización criminal, además de delitos relacionados con la posesión de armas de fuego y municiones sin licencia. El tribunal también impuso una multa de 500,000 libras egipcias, unos $9,800.

El proceso involucró a 28 acusados. Además de los 12 condenados a muerte, nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos.

Durante la audiencia en la que conoció la condena, la presentadora rompió en llanto y pidió al tribunal “misericordia y humanidad”.

Según reportes sobre la audiencia, afirmó que había demostrado mediante informes médicos que tenía tumores y cáncer, y aseguró que era víctima de una injusticia. También sostuvo que nunca había fumado un cigarrillo y negó tener motivos para involucrarse en el tráfico de drogas.

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La condena a muerte todavía puede ser modificada

Pese a las pruebas y aunque el tribunal dictó la pena máxima, Khalifa todavía tiene recursos legales para intentar evitar la ejecución.

Su abogado, Mohamed El-Gendy, confirmó que la defensa apelará la decisión y que recurrirá a todas las vías legales disponibles para intentar revertir la condena a muerte.

El siguiente paso será una instancia penal superior, que puede volver a examinar las pruebas y analizar individualmente el papel de cada acusado. Ese tribunal tiene la posibilidad de mantener, reducir o revocar las condenas.

También existe la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación de Egipto, una instancia superior que puede revisar la decisión judicial bajo determinadas circunstancias.

La consulta al Gran Muftí y el estatus profesional de la presentadora

Antes de dictar la sentencia del sábado, ocurrió otro procedimiento obligatorio en los casos de pena capital. El tribunal había remitido previamente el expediente de Khalifa y otros 12 acusados al Gran Muftí de Egipto, para conocer su opinión sobre la aplicación de la pena de muerte.

La consulta al Muftí es un requisito procesal en estos casos, pero su opinión no es vinculante para los jueces. De los 13 acusados cuyos expedientes fueron remitidos, finalmente 12 recibieron condenas a muerte.

Por eso, el fallo del Tribunal Penal de El Cairo no significa que Khalifa vaya a ser ejecutada de manera inmediata. La defensa todavía puede intentar que una instancia superior modifique la sentencia o la deje sin efecto.

El caso también ha generado controversia por la trayectoria de Khalifa en los medios. El Sindicato de Medios de Egipto afirmó que la presentadora no estaba registrada ni contaba con las licencias correspondientes para ejercer profesionalmente, pese a su participación en diferentes programas de televisión.

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Ese señalamiento, sin embargo, es independiente del proceso por narcotráfico. Lo que deberán resolver ahora los tribunales superiores es si se mantiene la responsabilidad penal atribuida a Khalifa y, especialmente, si la pena de muerte debe permanecer vigente.

Las pruebas contra Sarah Khalifa

La Fiscalía presentó un expediente que, según el tribunal, contenía pruebas contundentes sobre el funcionamiento de la organización y el papel que habrían desempeñado los hermanos Khalifa.

Entre los elementos utilizados durante el proceso estuvieron los testimonios de 20 testigos, además de grabaciones, fotografías, mensajes y videos que, según la acusación, documentaban la coordinación entre los hermanos y otros integrantes de la organización.Las investigaciones sostuvieron que el grupo obtenía desde el extranjero materias primas utilizadas para fabricar drogas sintéticas y que posteriormente las procesaba y distribuía en Egipto.

Uno de los principales elementos del caso fue el decomiso de más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales empleados para su fabricación. Según la investigación, los integrantes de la organización habían convertido inmuebles residenciales en lugares utilizados para almacenar las sustancias y producir los estupefacientes.La Fiscalía señaló, además, que los miembros de la estructura tenían funciones diferenciadas, desde la obtención de las materias primas hasta la fabricación y posterior distribución de las drogas.

En el caso de Sarah Khalifa, las autoridades sostienen que ella y su hermano tuvieron un papel central en la administración de la organización criminal. La acusación también le atribuyó funciones relacionadas con la coordinación y el financiamiento de las operaciones.