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Padres e hijos podrán convertirse en chefs por un día con la chef Noelian Ortiz

La experiencia culinaria se llevará a cabo el domingo, 12 de julio, en Runway Center

4 de julio de 2026 - 1:51 PM

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El taller ha sido concebido como una experiencia para crear recuerdos en familia. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Runway Center ofrecerá un exclusivo taller de cocina para padres e hijos junto a la chef Noelian Ortiz el próximo domingo, 12 de julio, a las 11:00 a.m., en sus instalaciones en Hato Rey.

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Durante la experiencia, los participantes aprenderán a preparar canapés, pasta fresca elaborada desde cero, salsa para pasta y un plato principal a base de carne, steak o pollo, mientras comparten tiempo de calidad en un ambiente dinámico y participativo.

“Siempre he creído que cocinar es una de las mejores maneras de compartir en familia. Cuando un padre y un hijo preparan un plato juntos no solo aprenden una receta, también conversan, se apoyan y disfrutan el orgullo de crear algo con sus propias manos. Eso es lo que queremos lograr con este taller: que cada familia se lleve una experiencia y una memoria única para el resto de la vida”, expresó la chef.

El taller ha sido concebido como una experiencia para crear recuerdos en familia, fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, y descubrir juntos el placer de cocinar.

Con espacios limitados para garantizar una atención personalizada, la actividad forma parte de la oferta de experiencias exclusivas que desarrolla Runway Center para fomentar el aprendizaje creativo y la convivencia familiar.

Para información adicional llama al 787-717-2229.

El pasado 19 de septiembre, la chef Noelian Ortiz acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una situación “trágica” que había ocurrido con su cabello y Laura Om, de OM Studio, la "salvó".Ayer, la egresada de la competencia “Master Chef Latino” regresó al salón de belleza para realizarse un cambio de imagen. La chef Noelian Ortiz forma parte del programa vespertino de Telemundo, "Día a día", que se transmite de lunes a viernes desde la 1:00 p.m.
1 / 9 | Fotos: La chef Noelian Ortiz estrena corte y color de cabello . El pasado 19 de septiembre, la chef Noelian Ortiz acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una situación “trágica” que había ocurrido con su cabello y Laura Om, de OM Studio, la "salvó". - Carlos Rivera Giusti
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Chef Noelian OrtizCocinaPadreshijos
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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