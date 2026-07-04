Padres e hijos podrán convertirse en chefs por un día con la chef Noelian Ortiz

Runway Center ofrecerá un exclusivo taller de cocina para padres e hijos junto a la chef Noelian Ortiz el próximo domingo, 12 de julio, a las 11:00 a.m., en sus instalaciones en Hato Rey.

Durante la experiencia, los participantes aprenderán a preparar canapés, pasta fresca elaborada desde cero, salsa para pasta y un plato principal a base de carne, steak o pollo, mientras comparten tiempo de calidad en un ambiente dinámico y participativo.

“Siempre he creído que cocinar es una de las mejores maneras de compartir en familia. Cuando un padre y un hijo preparan un plato juntos no solo aprenden una receta, también conversan, se apoyan y disfrutan el orgullo de crear algo con sus propias manos. Eso es lo que queremos lograr con este taller: que cada familia se lleve una experiencia y una memoria única para el resto de la vida”, expresó la chef.

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El taller ha sido concebido como una experiencia para crear recuerdos en familia, fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, y descubrir juntos el placer de cocinar.

Con espacios limitados para garantizar una atención personalizada, la actividad forma parte de la oferta de experiencias exclusivas que desarrolla Runway Center para fomentar el aprendizaje creativo y la convivencia familiar.

Para información adicional llama al 787-717-2229.