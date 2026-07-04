iZaak lanza su proyecto más personal en honor a su padre

El exponente urbano iZaak anhelaba hacerle un tributo a su fenecido padre “Millito” en su primer disco de estudio que lleva el nombre de su progenitor.

Honrar la memoria de su padre al bautizar el álbum de 19 temas es una de las satisfacciones que siente el novel cantante que integró colaboraciones con Maluma, Wisin, Chencho Corleone, Randy Nota Loka, Jhayco, Anuel AA, Blessd y Hamilton. Además, cuenta con participaciones de Omar Courtz, Luar La L, Dei V, Top Boy, Clarent y De La Rose.

Para iZaak, natural de Gurabo, el disco tiene un significado muy personal por dedicado a su padre, quien murió hace tres años.

“Mi padre se llamaba Millito y siempre me han dicho que me parezco a papi. Quería hacer algo que viene de las enseñanzas de mi padre, de lo más profundo de mi corazón. De todo lo que viene del viejo mío. Literal la portada es la hamaca donde papi se pasaba. Deseaba representar a papi de alguna manera en el disco para que mi familia lo vuelva a ver y revivir, sus vecinos y amistades”, indicó el cantante que aseguró que su padre fue su “fan número uno” y quien lo apoyó en su incursión a la escena urbana.

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Al recordar las enseñanzas de su padre lo primero que recuerda es “el respeto que me inculcó y los valores que me permiten estar de pie”.

El primer tema promocional fue “Uva”, junto a Chencho Corleone, una canción que recuerda ese sonido del reguetón clásico. Las colaboraciones del álbum se hicieron por petición del propio artista y su deseo “de crear música diferente en favor de la unión entre los colegas”.

“A todos los colegas que me dijeron que sí y que están ahí es porque los admiro mucho. Por eso está Chencho, Randy, Wisin… las personas que están en el disco son las personas que tenían que estar. Estoy agradecido con la participación de todos ellos. Soy de los que creo en que siempre tiene que haber esa unión entre los colegas”

“Este disco cumple con todo lo que he soñado desde que comencé en la música. Este álbum significa consistencia para enfrentar cualquier adversidad que nos pase en la vida“, indicó el intérprete urbano.

El álbum tiene historias cargadas de amor, deseo, ambición y superación, sin perder la esencia urbana.

En cuanto a los sonidos, el disco que fusiona reguetón, melodías y ritmos contemporáneos. El trabajo creativo contó con la colaboración de productores como Baru, Less The Producer, Luzardo, Flow, Jhon, Fireparty, Rome y Berger, además de la participación de Cueto en “4 Ever”.

El cantante urbano es natural de Gurabo. (Suministrada)

Canciones

1. Intro (Millito)

2. Dnd Estás? ft. Blessd

3. Tiemblas

4. Fugao

5. Uva ft. Chencho Corleone (Focus Track)

6. Victoria ft. Maluma

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7. Al K-rajo

8. Shabadubab ft. Randy Nota Loka

9. Flow ft. Dei V, Top Boy

10. 4 Ever ft. Wisin

11. N.A

12. Cielo Platónico ft. Hamilton

13. Cantó Eh Mala

14. Mejor Así

15. Na

16. Traketo ft. Clarent

17. Ex Ass ft. De La Rose

18. Bby Boo ft. Jhayco, Anuel AA