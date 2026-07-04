¿Relación a la vista?: exhabitantes de “LCDLF6″ desatan rumores en TikTok

Julia Argüelles y Stefano Piccioni son dos de las personalidades de la sexta temporada del “reality show” “La casa de los famosos 6”. Ambos hicieron su ingreso conjunto a la competencia, donde se ganaron el apodo del equipo que combina el “CuerPower” y el “alma de la fiesta”.

Desde su ingreso, la química entre ambos causó sensación tanto con el público como con los demás habitantes de la casa. Generaron diversas controversias y dinámicas competitivas; por ejemplo, protagonizaron momentos de tensión con otras celebridades como Caeli, quien en su momento se rehusó a hacer equipo con ellos en las pruebas semanales debido a diferencias en sus estrategias de juego. Tras su paso por el “show”, a través de su su conexión y carisma, sumaron fanáticos en redes sociales bajo las tendencias de sus clubes de fans.

Argüelles y Piccioni desarrollaron una afinidad tan fuerte que llevó a los fanáticos a “shippearlos” o idealizarlos como pareja bajo el nombre de “Stefjulls”.

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Esa “idea”, aparentemente, podría convertirse en una realidad. Recientemente, en una conversación mediante la red social TikTok, los exhabitantes se mostraron coquetos y cariñosos.

La transmisión dejó mucho de qué hablar y generó comentarios como: “Julia de Piccioni, tengan un hijo”.

Si tienen o no una relación sentimental, será cuestión de tiempo para descubrirlo. Mientras tanto, los talentos se preparan para participar en una obra teatral liderada por Eduardo Antonio “El Divo”.