Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Revelan la causa de la muerte de Daveigh Chase

La actriz era conocida por su papel en la película “The Ring”

3 de julio de 2026 - 4:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daveigh Chase (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El forense de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, conocida por su papel en la película “The Ring”, fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

RELACIONADAS

La actriz estadounidense falleció a los 35 años el pasado 17 de junio. De acuerdo con el informe, el consumo crónico de múltiples sustancias fue identificado como un factor contribuyente significativo.

Anteriormente, Roy Hernández, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades TMZ que la actriz había fallecido a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

El padre de Chase declaró a The New York Times, que la intérprete había tenido problemas de abuso de sustancias desde muy temprana edad.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como “Sabrina The Teenage Witch” o “Charmed”.

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en “Donnie Darko”, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de “Lilo & Stitch” y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en “The Ring”, junto a Naomi Watts.

Tags
actriz
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: