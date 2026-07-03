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Cultura Profética anuncia gira mundial

Comenzará en julio en Madrid

3 de julio de 2026 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cultura Profética. Foto Suministrada (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética anunció este viernes su nueva gira internacional “En bucle”, que comenzará el próximo 31 de julio en Madrid, España.

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Las primeras fechas confirmadas hasta el mes de noviembre incluyen paradas en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, San Salvador y Quito, entre otras ciudades latinoamericanas.

A continuación, está previsto que la banda ofrezca conciertos en escenarios de Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Chile, Brasil, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, según el comunicado.

El cierre de la gira será en San Juan de Puerto Rico, donde Cultura Profética dio un concierto gratuito hace una semana ante miles de personas para celebrar el lanzamiento de su séptima producción discográfica, “En Bucle”.

En ese evento, que incluyó música, gastronomía y artesanos locales, la banda subió al escenario para interpretar los temas de “En Bucle”, además de clásicos como “La Complicidad” e “Ilegal”.

Willy Rodriguez, cantante, compositor y bajista de la agrupación, dijo en una reciente entrevista con EFE que este nuevo álbum trata “la intimidad, el hacer tu vida y dar ejemplo con tus pasos”.

Cultura Profética, que cumple 30 años de carrera musical este 2026, está integrada también por Omar Silva, Eliut Abisay y Juanqui Sulsona.

Cultura Profética inició como banda en el 1996 en medio de ensayos en el patio de una residencia en Cupey, San Juan. El exintegrante Boris Bilbraut fue quien tomó la iniciativa de crear un grupo. El baterista salió en el 2018 de la banda. Luis.alcaladelolmo@gfrmedia.comGrabaron el tema "Te creí" con la cantante Greeicy.
1 / 19 | Así son los 25 años de trayectoria de Cultura Profética . Cultura Profética inició como banda en el 1996 en medio de ensayos en el patio de una residencia en Cupey, San Juan. - Suministrada
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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