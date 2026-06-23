Concierto de Cultura Profética será en Río Piedras
La banda se presenta en la Plaza de la Convalecencia
23 de junio de 2026 - 9:06 AM
23 de junio de 2026 - 9:06 AM
Sin mucha promoción, la agrupación Cultura Profética recurrió a las redes sociales para anunciar el inicio de su nueva gira de conciertos en honor a la recién lanzada producción discográfica “En Bucle”.
La gira de conciertos comienza en Puerto Rico y el espacio seleccionado es la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, según compartió la banda en la publicación en Instagram. La presentación será este sábado, 27 de junio a las 8:00 p.m.
“Sentimos que hay una celebración pendiente.Y qué mejor que hacerlo en casa.Nos vemos el 27 de junio en Río Piedras para tocar En Bucle por primera vez en vivo”, expresó el grupo, junto a un video corto donde aparecen los integrantes Willy Rodríguez, Omar Silva, Eliut González y Juanqui Sulsona.
Cultura Profética llevaba tiempo sin realizar presentaciones en en vivo debido a que estaban de lleno en la producción de su nuevo álbum de estudio concebida en su totalidad en la guarida musical del grupo.
Los integrantes en los pasados meses se acuartelaron en el estudio de grabación del grupo para concretar “En Bucle”, una producción que apuesta al amor y a las diversas historias de relaciones. La banda lanzó su disco a principio de junio y ahora comenzará a compartir ese sonido que preservaron por meses con los fans de la agrupación de reggae.
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