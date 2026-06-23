Concierto de Cultura Profética será en Río Piedras

Sin mucha promoción, la agrupación Cultura Profética recurrió a las redes sociales para anunciar el inicio de su nueva gira de conciertos en honor a la recién lanzada producción discográfica “En Bucle”.

La gira de conciertos comienza en Puerto Rico y el espacio seleccionado es la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, según compartió la banda en la publicación en Instagram. La presentación será este sábado, 27 de junio a las 8:00 p.m.

“Sentimos que hay una celebración pendiente.Y qué mejor que hacerlo en casa.Nos vemos el 27 de junio en Río Piedras para tocar En Bucle por primera vez en vivo”, expresó el grupo, junto a un video corto donde aparecen los integrantes Willy Rodríguez, Omar Silva, Eliut González y Juanqui Sulsona.

Cultura Profética llevaba tiempo sin realizar presentaciones en en vivo debido a que estaban de lleno en la producción de su nuevo álbum de estudio concebida en su totalidad en la guarida musical del grupo.

PUBLICIDAD