Bad Bunny en el Hiram Bithorn: precios, horarios, accesos y todo lo que debes saber antes del concierto

Bad Bunny cerrará en casa su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” este sábado 22 de agosto y domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Si eres de los que esperaba con ansias este momento, esta información es importante para evitar contratiempos y disfrutar de la música del Conejo Malo.

Esto es lo que debes saber:

Venta de boletos

- La venta de boletos será a través de prticket.com y comenzará el miércoles, 19 de agosto, a las 10:00 de la mañana. Además, será exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular. El proceso se realizará únicamente de manera virtual.

- Al momento de realizar la compra, los usuarios deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta emitida por Banco Popular de Puerto Rico para acceder al diagrama de boletos.

- Se permitirá un máximo de cuatro boletos por transacción y una sola transacción por tarjeta.

Estacionamiento

- No habrá estacionamiento disponible en los predios del estadio.

Acceso al evento

- Las puertas abrirán al público a partir de las 11:30 a.m. para el disfrute de las experiencias que estarán disponibles en los alrededores del estadio. Será necesario contar con boleto para acceder.

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- El evento dará inicio a las 6:00 p.m.

- Los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto.

Precios

Los precios de los boletos comienzan en:

- Preferencia B: $50

- Preferencia A, Bleachers y Palco: $80

- Patio (standing): $90

- VIP y Vecinos: $100

Artículos prohibidos

- Sombrillas

- Bultos o carteras grandes

- Sillas y neveritas

- Cámaras profesionales y selfie sticks

- Sustancias controladas

- Armas y objetos punzantes

- Bebidas y alimentos

- Caretas

Con esta información, solo queda llegar con tiempo, tener el boleto en mano y prepararse para disfrutar junto a Benito Antonio Martinez Ocasio el cierre de una monumental gira en la que ha llevado la cultura de Puerto Rico a todo el mundo.