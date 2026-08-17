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Bad Bunny en el Hiram Bithorn: precios, horarios, accesos y todo lo que debes saber antes del concierto

Si eres de los que esperaba con ansias este momento, esta información es importante para evitar contratiempos

17 de agosto de 2026 - 2:10 PM

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Con seis conciertos consecutivos Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Bad Bunny cerrará en casa su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” este sábado 22 de agosto y domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Si eres de los que esperaba con ansias este momento, esta información es importante para evitar contratiempos y disfrutar de la música del Conejo Malo.

RELACIONADAS

Esto es lo que debes saber:

Venta de boletos

- La venta de boletos será a través de prticket.com y comenzará el miércoles, 19 de agosto, a las 10:00 de la mañana. Además, será exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular. El proceso se realizará únicamente de manera virtual.

- Al momento de realizar la compra, los usuarios deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta emitida por Banco Popular de Puerto Rico para acceder al diagrama de boletos.

- Se permitirá un máximo de cuatro boletos por transacción y una sola transacción por tarjeta.

Estacionamiento

- No habrá estacionamiento disponible en los predios del estadio.

Acceso al evento

- Las puertas abrirán al público a partir de las 11:30 a.m. para el disfrute de las experiencias que estarán disponibles en los alrededores del estadio. Será necesario contar con boleto para acceder.

- El evento dará inicio a las 6:00 p.m.

- Los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto.

Precios

Los precios de los boletos comienzan en:

- Preferencia B: $50

- Preferencia A, Bleachers y Palco: $80

- Patio (standing): $90

- VIP y Vecinos: $100

Artículos prohibidos

- Sombrillas

- Bultos o carteras grandes

- Sillas y neveritas

- Cámaras profesionales y selfie sticks

- Sustancias controladas

- Armas y objetos punzantes

- Bebidas y alimentos

- Caretas

Con esta información, solo queda llegar con tiempo, tener el boleto en mano y prepararse para disfrutar junto a Benito Antonio Martinez Ocasio el cierre de una monumental gira en la que ha llevado la cultura de Puerto Rico a todo el mundo.

Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino.Desde el techo de la emblemática "casita", el artista agradeció al público por acompañarlo durante un recorrido que lo llevó por cuatro continentes.El espectáculo en Bruselas puso el broche final a una de las giras más ambiciosas de la carrera de Bad Bunny, que incluyó múltiples funciones en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y Medellín.
1 / 11 | “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. - Suministrada/Eric Rojas
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Bad BunnyConciertosEstadio Hiram Bithorn
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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