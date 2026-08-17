Bad Bunny en el Hiram Bithorn: precios, horarios, accesos y todo lo que debes saber antes del concierto
Si eres de los que esperaba con ansias este momento, esta información es importante para evitar contratiempos
17 de agosto de 2026 - 2:10 PM
17 de agosto de 2026 - 2:10 PM
Bad Bunny cerrará en casa su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” este sábado 22 de agosto y domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Si eres de los que esperaba con ansias este momento, esta información es importante para evitar contratiempos y disfrutar de la música del Conejo Malo.
- La venta de boletos será a través de prticket.com y comenzará el miércoles, 19 de agosto, a las 10:00 de la mañana. Además, será exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular. El proceso se realizará únicamente de manera virtual.
- Al momento de realizar la compra, los usuarios deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta emitida por Banco Popular de Puerto Rico para acceder al diagrama de boletos.
- Se permitirá un máximo de cuatro boletos por transacción y una sola transacción por tarjeta.
- No habrá estacionamiento disponible en los predios del estadio.
- Las puertas abrirán al público a partir de las 11:30 a.m. para el disfrute de las experiencias que estarán disponibles en los alrededores del estadio. Será necesario contar con boleto para acceder.
- El evento dará inicio a las 6:00 p.m.
- Los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto.
Los precios de los boletos comienzan en:
- Preferencia B: $50
- Preferencia A, Bleachers y Palco: $80
- Patio (standing): $90
- VIP y Vecinos: $100
- Sombrillas
- Bultos o carteras grandes
- Sillas y neveritas
- Cámaras profesionales y selfie sticks
- Sustancias controladas
- Armas y objetos punzantes
- Bebidas y alimentos
- Caretas
Con esta información, solo queda llegar con tiempo, tener el boleto en mano y prepararse para disfrutar junto a Benito Antonio Martinez Ocasio el cierre de una monumental gira en la que ha llevado la cultura de Puerto Rico a todo el mundo.
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