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Es oficial: Bad Bunny cerrará su gira mundial en el Estadio Hiram Bithorn

El “Conejo Malo” pondrá punto final al “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con dos funciones en agosto

17 de agosto de 2026 - 1:12 PM

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Bad Bunny. (Kiko Huesca)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

¡Llegó el anuncio que tanto esperaban!

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La estrella global Bad Bunny cerrará con broche de oro en agosto su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Puerto Rico y eligió el Estadio Hiram Bithorn como punto de encuentro para su fiel fanaticada boricua.

Las funciones se llevarán a cabo los días 22 y 23 de agosto. Venta de boletos será este miércoles, 19 de agosto, a través de prticket.com y depuertoricopalmundo.com

Además, se informó que la venta será exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular y se realizará únicamente de manera virtual.

Al momento de realizar la compra, los tarjetahabientes deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta emitida por Banco Popular de Puerto Rico para acceder al diagrama de boletos.

La producción agregó que se permitirá un máximo de cuatro boletos por transacción y una transacción por tarjeta.

La noticia llega en medio de las informaciones que circulaban en las redes sociales, donde miles de seguidores anticipaban que, en efecto, el Conejo Malo culminaría su gira en casa, el lugar donde todo comenzó.

Cabe destacar que el pasado mes de junio, El Nuevo Día informó que Rimas Entertainment había separado varias fechas para agosto de 2026 en el Estadio Hiram Bithorn “para un artista que no ha sido revelado”, según indicó a este medio el alcalde de la Ciudad Capital, Miguel Romero.

Por otra parte, una fuente consultada por este rotativo y familiarizada con las operaciones del Hiram Bithorn afirmó que se trataría de Bad Bunny y que el cierre de la gira se llevaría a cabo en agosto.

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Fans interpretaron a los famosos personajes boricuas en el Strawberry Arena, en Estocolmo, Suecia.

A diferencia de “No me quiero ir de aquí”, la histórica residencia de 31 funciones que Bad Bunny presentó entre junio y septiembre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” fue pensada como una gira internacional de estadios, con una producción de mayor escala, un montaje adaptado para recintos al aire libre y un despliegue técnico diseñado para recibir a miles de espectadores en cada ciudad visitada.

Mientras la residencia ofreció una experiencia exclusiva en Puerto Rico, el espectáculo que ha recorrido el mundo reúne los temas del álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” junto con los mayores éxitos de la carrera del artista boricua e invitados y canciones exclusivas en cada “show”.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

La gira comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana y posteriormente visitó varios países de Latinoamérica antes de llegar a Oceanía, con dos conciertos en Sidney, Australia.

Continuó por Europa con funciones en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia y Suecia. El final del recorrido europeo comenzó el 14 de julio en Polonia, y luego llegó hasta Italia y Bélgica.

El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín Bad Bunny se presentó ante 64,000 espectadores en el primero de diez conciertos que ofrecerá. El domingo 31 de mayo Bad Bunny regresa con su concuertos al estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín
1 / 11 | ¡Madrid se rinde ante Bad Bunny! Así fue su primer concierto en la capital española . El cantante y compositor Bad Bunny junto al cuatrista puertorriqueño, José Eduardo Santana. EFE/ Juanjo Martín - JuanJo Martín

Las pistas

Desde el pasado 5 de agosto, las especulaciones comenzaron a cobrar relevancia cuando se empezaron a observar altos andamios ubicados en el interior del estadio, así como el movimiento de camiones con equipos y estructuras de montaje, algo que de ordinario se utiliza en un evento artístico.

Andamios en el Bithorn.
Andamios en el Bithorn. (Pablo Martínez Rodríguez)

“A mí no se me ha confirmado, pero Rimas separó unas fechas. Sin habérseme confirmado, yo espero que sí. Yo creo que Benito viene a cerrar su gira, pero no se me ha dicho nada confirmado. Creo que es el 21 al 23 de agosto. Esto es ya mismo”, sostuvo Romero a preguntas de la periodista Milly Méndez en Radio Isla, dándole peso a lo que iba a suceder en el complejo deportivo.

Mientras todo eso ocurría, las marcas comenzaban a jugar un papel importante en el evento. Empresas como T-Mobile, CeraVe y Medalla, entre otras, utilizaron sus redes sociales para anunciarse como “patrocinadores oficiales de lo que viene pa’l Hiram”.

Aunque durante días la información se mantuvo entre especulaciones y pistas, cada detalle parecía apuntar en una misma dirección: Bad Bunny cierra su gira en el Hiram Bithorn.

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Bad BunnyConciertoEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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