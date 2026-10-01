Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de octubre de 2026
90°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

David Bisbal señala que “el pop actual no ha cambiado en siete años”

El cantante lanza su nuevo disco “Eternos” en homenaje a los intérpretes de los años 70 y 80

1 de octubre de 2026 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante David Bisbal durante la presentación de su nuevo disco en Madrid. (FERNANDO VILLAR)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid- Entre arreglos exuberantes y la colaboración de hasta 90 músicos para hacerlos realidad, este viernes reaparece David Bisbal con nuevo disco, “Eternos”, un “homenaje a la época dorada del pop romántico en castellano” y su segundo álbum de versiones seguido tras su famoso disco navideño.

RELACIONADAS

El pop actual no ha cambiado en siete años”, se exculpa el artista español durante una charla con EFE, después de reconocerse “nada inspirado” en estos momentos para embarcarse en un trabajo más contemporáneo, pese a que siempre había alternado proyectos más comerciales con otros “menos convencionales”.

Afirma que en el tiempo transcurrido desde “Me siento vivo” (2023), su último álbum con material inédito, sí trabajó en material para otro disco de pop actual. “Claro que he hecho, pero sentía que se iba a diferenciar poco de ese disco o de “En tus planes” (2020), entonces es algo que no me inspiraba del todo”, alega.

“”Eternos" es un disco que llevo esperando bastante tiempo, diría que años”, reconoce Bisbal, que prefiere en este punto de su carrera rendir homenaje a aquellos cantantes de los años 70 y 80 del siglo XX que para él “formaron la época dorada del pop romántico”.

Ahí están “Qué sabe nadie” de Raphael, ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel (que cantó también con gran éxito Rocío Dúrcal), ‘Te quiero, te quiero’ de Nino Bravo, ‘Frente a frente’ de Jeanette o ‘Quijote’ de Julio Iglesias, la canción que, en su opinión, mejor podría definir la vida del intérprete español.

“Ese ejercicio de tratar de imaginar el dolor o la rabia contenida de esos artistas para mí ha sido un ejercicio brutal”, destaca con entusiasmo quien, como confesó una vez al compositor Manuel Alejandro, hubiese querido vivir en primera persona aquellos días en los que las grandes voces y su disciplina tenían una enorme consideración.

“La IA no puede llegar a eso”

“Eternos” no es solo un tributo a los intérpretes, también a todo lo que les rodeó. “Es un homenaje a los productores, a los escritores, a esos arreglos tan míticos que era imposible hacer una versión con un arreglo nuevo”, señala tras ejercer de productor junto a Cheche Alara y buscar el mayor “respeto” al original, colaborando en algunos casos hasta con 90 músicos.

“Personalmente creo que esta música va a volver, que tiene que volver, porque es la música en su máxima expresión, en la calidad musical, en las armonías y las melodías, a la hora de descifrar una letra y de cantarla. Porque se canta, se sufre, se llora y se cuenta. No hay una inteligencia artificial que pueda llegar a ese sentido. Debería de pasar más por la inteligencia emocional”, reflexiona.

Por su manera de grabarlo como se hacía antes, este disco nace muy ligado a su predecesor, “Todo es posible en Navidad” (2024), al que él y su equipo quisieron añadirle recientemente otra novedad con su versión del clásico pacifista “Happy Xmas (War Is Over”)“, presentada en español como “Amigos del mundo”.

“Creo que la música une las almas y que puede sensibilizar para que haya paz en todo el mundo. Eso es verdad, pero para nosotros el disco de Navidad fue muy importante y este año la gira va a pasar por territorios como México y Estados Unidos y queríamos renovarlo”, explica sobre las razones de este lanzamiento en plena campaña de “Eternos”.

Un “OT” fallido en Estados Unidos

El 6 de octubre iniciará en Chile un “tour” que recalará en España a partir de mayo de 2027, combinará los temas de “Eternos” con grandes éxitos propios que le acompañaron en sus 25 años de música, como “Ave María” o “Bulería”.

No duda de que tras una carrera en la que alternó registros más románticos con otros más “desenfadados” (“Me siento un privilegiado por haber vivido mi etapa más latina en los 2000”, destacó), “muy pronto” volverá al pop actual “con sonidos nuevos”.

Recientemente estuvo muy implicado como jurado en la primera edición en Estados Unidos del concurso del que él saltó a la fama, “Operación Triunfo”, una edición fallida en la extrapolación americana que acabó antes de tiempo por las malas audiencias.

Tags
David BisbalMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 1 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: