David Bisbal regresará al Coca-Cola Music Hall el 14 de noviembre
Los boletos ya están a la venta en Ticketera
10 de junio de 2026 - 9:17 PM
10 de junio de 2026 - 9:17 PM
David Bisbal anunció su nueva gira internacional por América “Tour Eternos 2026″ con la que recorrerá países de Latinoamérica y Estados Unidos, en una de las etapas más esperadas de su carrera reciente.
El artista presentará un espectáculo completamente renovado, lleno de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual, donde interpretará directo las canciones de su nuevo álbum “Eternos”, un trabajo que rinde homenaje a grandes clásicos y que muestra una nueva faceta artística de Bisbal.
El repertorio del “tour” también incluirá los grandes himnos que han marcado generaciones y consolidado su trayectoria internacional, tales como “Mi princesa”, “Ave Maria o “Dígale”, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para el público.
Con esta gira, Bisbal reafirma su conexión con sus seguidores al otro lado del Atlántico y vuelve a encontrarse con miles de fans que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.
Los boletos ya están a la venta en Ticketera.
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