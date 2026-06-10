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David Bisbal regresará al Coca-Cola Music Hall el 14 de noviembre

Los boletos ya están a la venta en Ticketera

10 de junio de 2026 - 9:17 PM

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El repertorio del “tour” también incluirá los grandes himnos de Bisbal que han marcado generaciones. (Agencia EFE)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

David Bisbal anunció su nueva gira internacional por América “Tour Eternos 2026″ con la que recorrerá países de Latinoamérica y Estados Unidos, en una de las etapas más esperadas de su carrera reciente.

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El artista presentará un espectáculo completamente renovado, lleno de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual, donde interpretará directo las canciones de su nuevo álbum “Eternos”, un trabajo que rinde homenaje a grandes clásicos y que muestra una nueva faceta artística de Bisbal.

El repertorio del “tour” también incluirá los grandes himnos que han marcado generaciones y consolidado su trayectoria internacional, tales como “Mi princesa”, “Ave Maria o “Dígale”, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para el público.

Con esta gira, Bisbal reafirma su conexión con sus seguidores al otro lado del Atlántico y vuelve a encontrarse con miles de fans que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera.

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David BisbalConciertoCoca Cola Music HallMúsica
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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