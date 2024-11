“¡Se ha roto todo!”: el accidente que sufrió David Bisbal durante un concierto en Argentina

Finalmente, Bisbal comparó su bochornoso momento con uno similar que vivió Laura Pausini en el año 2014, cuando su vestuario también se rompió tras darse la vuelta y reveló la ausencia de ropa interior de la italiana. “¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero se me ha roto todo, macho”, dijo Bisbal entre risas.