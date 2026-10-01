Programa “Vanguardia Clásica” se extiende con una nueva temporada en la radio

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP) y su emisora radial Allegro 91.3 FM anunciaron el estreno de la temporada de “Vanguardia Clásica”, programa dedicado a destacar el talento y la creación musical puertorriqueña.

El espacio se transmitirá todos los miércoles a las 3:00 p. m., por Allegro 91.3 FM, emisora especializada en música clásica en Puerto Rico. El 30 de septiembre fue el estreno del programa.

La nueva temporada será moderada por la actriz y conductora Nelly Jo Carmona, y contará con la participación de destacados músicos, quienes presentarán sus producciones discográficas, compartirán sus composiciones e interpretarán su música en directo.

El programa tendrá una duración de dos horas semanales y ofrecerá un espacio para conocer más de cerca el trabajo, las historias y las propuestas de los intérpretes y compositores puertorriqueños.

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“Este programa pretende destacar a nuestros músicos y estudiantes puertorriqueños y brindarles un espacio para presentar su trabajo. Agradecemos la aportación de Culturarte de Puerto Rico y de su director, Guillermo Martínez, cuyo respaldo hace posible este proyecto. Invitamos a otras fundaciones comprometidas con la promoción de la buena música a unirse a este esfuerzo para mantener Vanguardia Clásica al aire”, expresó David Reyes, presidente de la CPRDP en declaraciones escritas.

Por su parte, Carmona manifestó su alegría y entusiasmo por retomar este espacio radial.

“Me llena de alegría regresar a Vanguardia Clásica, un programa que tanta falta hace para conocer con mayor profundidad a nuestros talentos de la música académica y clásica, muchos de los cuales se abren paso con esfuerzo y dedicación en el ámbito musical. Será una plataforma para dar visibilidad a los estudiantes que están iniciando su carrera en la música”, expresó Carmona.