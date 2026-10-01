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Programa “Vanguardia Clásica” se extiende con una nueva temporada en la radio

El espacio se transmite en la emisora Allegro 91.3 FM

1 de octubre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La conductora del programa es Nelly Jo Carmona. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP) y su emisora radial Allegro 91.3 FM anunciaron el estreno de la temporada de “Vanguardia Clásica”, programa dedicado a destacar el talento y la creación musical puertorriqueña.

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El espacio se transmitirá todos los miércoles a las 3:00 p. m., por Allegro 91.3 FM, emisora especializada en música clásica en Puerto Rico. El 30 de septiembre fue el estreno del programa.

La nueva temporada será moderada por la actriz y conductora Nelly Jo Carmona, y contará con la participación de destacados músicos, quienes presentarán sus producciones discográficas, compartirán sus composiciones e interpretarán su música en directo.

El programa tendrá una duración de dos horas semanales y ofrecerá un espacio para conocer más de cerca el trabajo, las historias y las propuestas de los intérpretes y compositores puertorriqueños.

“Este programa pretende destacar a nuestros músicos y estudiantes puertorriqueños y brindarles un espacio para presentar su trabajo. Agradecemos la aportación de Culturarte de Puerto Rico y de su director, Guillermo Martínez, cuyo respaldo hace posible este proyecto. Invitamos a otras fundaciones comprometidas con la promoción de la buena música a unirse a este esfuerzo para mantener Vanguardia Clásica al aire”, expresó David Reyes, presidente de la CPRDP en declaraciones escritas.

Por su parte, Carmona manifestó su alegría y entusiasmo por retomar este espacio radial.

“Me llena de alegría regresar a Vanguardia Clásica, un programa que tanta falta hace para conocer con mayor profundidad a nuestros talentos de la música académica y clásica, muchos de los cuales se abren paso con esfuerzo y dedicación en el ámbito musical. Será una plataforma para dar visibilidad a los estudiantes que están iniciando su carrera en la música”, expresó Carmona.

Con esta nueva temporada, “Vanguardia Clásica” reafirma su compromiso con la difusión de la música académica y la promoción de los artistas puertorriqueños.

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