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Un “salto al vacío”: Grupo Monsieur Periné anuncia su separación tras 20 años de trayectoria

La agrupación colombiana detalló las razones para tomar rumbos separados

1 de octubre de 2026 - 9:14 AM

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La agrupación Monsieur Periné está compuesta por Catalina García y Santiago Prieto.
La agrupación Monsieur Periné está compuesta por Catalina García y Santiago Prieto. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La agrupación colombiana Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria, durante las cuales se consolidó en la escena de la música alternativa latinoamericana y recibió varios reconocimientos, entre ellos premios Grammy Latinos.

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Sus fundadores y líderes, Catalina García y Santiago Prieto, comunicaron la decisión a través de las redes sociales del grupo, donde también anunciaron una serie de presentaciones finales antes de tomar un período de pausa.

“Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años”, expresaron los músicos.

Los integrantes reconocieron que se trata de una decisión difícil y explicaron que necesitan tomar caminos individuales por un tiempo. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”, señalaron.

En su mensaje, García y Prieto también agradecieron a su equipo de trabajo por la paciencia y comprensión durante el proceso que los llevó a tomar la decisión, que describieron como un “salto al vacío”.

La separación se produce mientras Monsieur Periné atraviesa una nueva etapa de reconocimiento internacional. Recientemente, el grupo recibió una nominación a los Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “Instrucciones para ser feliz”, su más reciente producción.

La agrupación anunció las fechas de sus últimas presentaciones, con las que cerrará esta etapa de casi 20 años de trayectoria.

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Música
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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