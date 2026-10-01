Un “salto al vacío”: Grupo Monsieur Periné anuncia su separación tras 20 años de trayectoria

La agrupación colombiana Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria, durante las cuales se consolidó en la escena de la música alternativa latinoamericana y recibió varios reconocimientos, entre ellos premios Grammy Latinos.

Sus fundadores y líderes, Catalina García y Santiago Prieto, comunicaron la decisión a través de las redes sociales del grupo, donde también anunciaron una serie de presentaciones finales antes de tomar un período de pausa.

“Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años”, expresaron los músicos.

Los integrantes reconocieron que se trata de una decisión difícil y explicaron que necesitan tomar caminos individuales por un tiempo. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”, señalaron.

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En su mensaje, García y Prieto también agradecieron a su equipo de trabajo por la paciencia y comprensión durante el proceso que los llevó a tomar la decisión, que describieron como un “salto al vacío”.

La separación se produce mientras Monsieur Periné atraviesa una nueva etapa de reconocimiento internacional. Recientemente, el grupo recibió una nominación a los Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “Instrucciones para ser feliz”, su más reciente producción.