Un homenaje a la música sueca y hasta “Minga y Petraca” en La Casita: así fue el segundo concierto de Bad Bunny en Estocolmo

Entre homenajes a la música sueca y una que otra celebridad en la Casita, Bad Bunny cerró su jornada de conciertos en Estocolmo, en un abarrotado Strawberry Arena, con una celebración de la cultura puertorriqueña y latinoamericana, pincelada por un llamado en español a “amar lo más que puedan”, como lo ha hecho en cada presentación de su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”.

El espectáculo fue motivo de jolgorio y unión cultural. Uno de los momentos que cautivó a los asistentes fue cuando el cuatrista José Eduardo Santana interpretó “Wake Me Up” de Avicii. Mientras el músico hizo sonar las cuerdas boricuas, las decenas de miles de fanáticos corearon la canción sueca.

Al concierto, asistieron suecos y latinos radicados en Escandinavia. Una de las que compartió su experiencia fue Rachel Brathen, una creadora de contenido conocida como “Yoga Girl”, quien publicó un video con ojos llorosos mientras escuchaba a Benito Antonio Martínez Ocasio llevar un mensaje de esperanza, previo a cantar “DTMF”.

“Lo que ya pasó no se puede cambiar, lamentablemente, pero sí podemos aprender de eso para mejorar. Tampoco te rompas la cabeza pensando en el futuro, en lo que aún no pasa, no tenemos control de eso. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos hacer es lo que hemos hecho hoy: disfrutar el momento, disfrutar el presente, el ahora, lo que tenemos aquí, nosotros”, dijo el vegabajeño ante decenas de miles de fanáticos, cuyas voces se unieron al del cantante cuando dijo “como dice la canción: mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”.

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Brathen publicó el video con subtítulos en inglés y en español para que fuera apreciado por sus 1.8 millones de seguidores en Instagram. “No sé qué religión es esta, pero estoy ahí. El mejor concierto de mi vida. GRACIAS @badbunnypr 🇵🇷❤️”, escribió en inglés.

“Padonde tu vayas allí vamosssss. Benito siempre”, subrayó la creadora sueca, en español.

Por la Casita, pasaron estrellas como la tenista Alex Eala, quien hizo historia en Wilmbledon al ser la primera filipina en pasar a la ronda de los 16 en un Grand Slam. La atleta de 21 años compartió su experiencia al ritmo de “Baile inolvidable”, con un video en Instagram.

Mientras que, durante las dos noches, la puertorriqueña Andrea Eurice y su hermana, Daniela, estuvieron en ese escenario rosado y amarillo. El sábado, las boricuas radicadas en Estocolmo, fueron vestidas de los icónicos personajes de la televisión “Minga y Petraca”, originalmente interpretados por Antonio “El Gangster” Sánchez y Johnny Ray.

“MINGA Y PETRACA terminaron ESCRIQULLASSSSSSSS 😂🎤❤️🇵🇷 perooo las chicas goyet goyet siempre lo dan todo!!!“, escribió Andrea, quien creó una comunidad para mujeres latinas en Escandinavia llamado ‘Latina Spicy Girl Walk’.

La capital sueca se volcó en eventos alusivos al “Bad Bunny Weekend”, desde festivales, actividades promocionales fuera del recinto, “after parties”, juegos de trivia sobre Benito y hasta un brunch antes del concierto.

Los conciertos de Bad Bunny en Suecia se han catalogado, por medios y promotores locales, como uno de los eventos latinos más grandes celebrados en el país nórdico.

Al concluir sus dos conciertos pautados en Suecia, el recorrido de Bad Bunny continuará el 14 de julio en Varsovia, Polonia, con una presentación en el PGE Narodowy. Luego, llegará a Milán, Italia, donde ofrecerá dos noches consecutivas, el 17 y 18 de julio, en el Ippodromo Snai La Maura. La gira europea concluirá el 22 de julio en Bruselas, Bélgica, con un concierto en el King Baudouin Stadium, uno de los recintos más importantes de la ciudad.

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