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Sophia Bush y Ashlyn Harris se casan en secreto: “Se siente de maravilla”

La protagonista de la serie de televisión “One Tree Hill” y la exfutbolista llevan tres años de relación

1 de octubre de 2026 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ashlyn Harris y Sophia Bush. (Evan Agostini)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Sophia Bush y la exfutbolista profesional Ashlyn Harris se casaron en secreto.

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Bush reveló en su libro “Y te contaré la mía: Notas de una vida en progreso” que ella y Harris celebraron su boda con una ceremonia íntima en el norte del estado de Nueva York en el verano de 2025.

A la celebración asistieron los hijos de Harris, Sloane y Ocean (de quienes Bush es una orgullosa madrastra), según expuso Vogue.

“Cuando llegas a esta etapa de tu vida, empiezas a discernir qué es tuyo y qué siempre ha sido, en cierto modo, para los demás”, declaró Bush al medio.

La protagonista de la serie de televisión “One Tree Hill” y Harris llevan tres años de relación.

Durante la entrevista, la actriz añadió que está muy contenta de hacer pública la noticia porque “se siente de maravilla” poder llamar a Harris su esposa.

Asimismo, la pareja afirmó que la verdadera razón por la que hablan de su amor abiertamente es porque comprenden la “importancia de la visibilidad”.

“Todavía hay niños que se esconden y que no se sienten vistos”, dijo Harris, “y si hacemos un hueco y un espacio para una sola persona, quizá merezca la pena que eso nos cueste un poco de tranquilidad ante la opinión pública”.

Tags
bodaHollywoodactriz
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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