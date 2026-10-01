Sophia Bush y Ashlyn Harris se casan en secreto: “Se siente de maravilla”

La actriz Sophia Bush y la exfutbolista profesional Ashlyn Harris se casaron en secreto.

Bush reveló en su libro “Y te contaré la mía: Notas de una vida en progreso” que ella y Harris celebraron su boda con una ceremonia íntima en el norte del estado de Nueva York en el verano de 2025.

A la celebración asistieron los hijos de Harris, Sloane y Ocean (de quienes Bush es una orgullosa madrastra), según expuso Vogue.

“Cuando llegas a esta etapa de tu vida, empiezas a discernir qué es tuyo y qué siempre ha sido, en cierto modo, para los demás”, declaró Bush al medio.

La protagonista de la serie de televisión “One Tree Hill” y Harris llevan tres años de relación.

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Durante la entrevista, la actriz añadió que está muy contenta de hacer pública la noticia porque “se siente de maravilla” poder llamar a Harris su esposa.

Asimismo, la pareja afirmó que la verdadera razón por la que hablan de su amor abiertamente es porque comprenden la “importancia de la visibilidad”.