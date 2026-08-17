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Lo que reveló la autopsia preliminar de Hayden Panettiere sobre su muerte

La actriz falleció a los 36 años y la causa oficial sigue bajo investigación

17 de agosto de 2026 - 6:54 PM

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ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de "Blonde" el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, fallecida ayer a sus 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

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No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”, informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina Sur, donde fue encontrada muerta.

El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie ‘Heroes’.

El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. Hayden Panettiere se destacó por años en las populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Pudo desempeñase en la meca del cine en varias películas. En la foto, junto a Julie Bowen y Tim Allen para el filme "Joe Somebody".
1 / 13 | Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine . El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. - Agencia EFE

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó ‘Remember the Titans’ (‘Duelo de Titanes’), ‘Raising Helen’ (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’) y ‘Scream IV’.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como ‘Ally McBeal’ y ‘Malcolm in the Middle’.

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas ‘This Is Me: A Reckoning’, publicadas en mayo.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

En una entrevista con ‘Good Morning America’ en 2022 que recupera ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.

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