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Fallece la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

La información fue confirmada por el padre de la actriz, conocida por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”

17 de agosto de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Panettiere tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996. (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Hayden Panettiere, estrella de populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”, ha muerto. Tenía 36 años.

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El padre de Panettiere, Skip, anunció el fallecimiento de la actriz en un comunicado facilitado a ABC News el domingo.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla”, señaló Skip en el comunicado.

No se informó la causa de la muerte. Un publicista de Panettiere no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

Panettiere tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996, y entre sus créditos figuran la voz de Dot en “A Bug’s Life”, “Remember the Titans” y “Scream VI”. Su papel como una animadora con superpoderes en “Heroes” la catapultó a la fama. La serie giraba en torno al lema “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, incluso después del nacimiento de su hija en 2014. En unas memorias publicadas este año, tituladas “This Is Me: A Reckoning”, escribió sobre su decisión de otorgar la custodia total de su hija a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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actriz televisiónBreaking News
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