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Patricia Corcino vuelve a salvarse en “¡Claro que baila!” con un perreo de Bad Bunny

Según una seguidora del “reality show”, la presentadora “va a ser una de las finalistas”

3 de julio de 2026 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patricia Corcino se perfila como una de las favoritas para ganar la competencia. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La apertura del séptimo ciclo de “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión comenzó el lunes con un momento de mucha nostalgia cuando los finalistas de la primera temporada regresaron al diamante como invitados especiales.

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Edgar Rivera, Modesto Lacén, Mia Blakeman y Ali Berdiel protagonizaron un junte explosivo que dio mucho de qué hablar. Su participación impresionó al jurado y a la audiencia en una noche recordó su paso por la competencia.

En cuanto a los participantes, “Samarys y Steven llevaron el twerking al escenario con una presentación de gran fuerza y sincronía; Alyssa y Heber apostaron por una rutina de hip hop marcada por la precisión, la actitud y la energía; mientras que Patricia y Fabián cerraron la jornada con una explosiva coreografía de reguetón”, detalló Wapa Televisión.

Los jueces, por su parte, destacaron la entrega, la técnica y la presencia escénica de las parejas, al tiempo que ofreció recomendaciones para perfeccionar sus interpretaciones de las próximas galas.

Al final, Samarys y Steven obtuvieron 62 puntos, Alyssa y Heber sumaron 55 puntos y Patricia y Fabián alcanzaron 63 puntos. De esta manera, la última pasó a la zona verde.

Según una seguidora del “reality show” identificada como Yolanda Idalia Ruiz, Corcino “va a ser una de las finalistas”.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
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Patricia Corcino¡Claro que baila!televisiónWapa TVReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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