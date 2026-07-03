Patricia Corcino vuelve a salvarse en “¡Claro que baila!” con un perreo de Bad Bunny
Según una seguidora del “reality show”, la presentadora “va a ser una de las finalistas”
3 de julio de 2026 - 3:36 PM
3 de julio de 2026 - 3:36 PM
La apertura del séptimo ciclo de “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión comenzó el lunes con un momento de mucha nostalgia cuando los finalistas de la primera temporada regresaron al diamante como invitados especiales.
Edgar Rivera, Modesto Lacén, Mia Blakeman y Ali Berdiel protagonizaron un junte explosivo que dio mucho de qué hablar. Su participación impresionó al jurado y a la audiencia en una noche recordó su paso por la competencia.
En cuanto a los participantes, “Samarys y Steven llevaron el twerking al escenario con una presentación de gran fuerza y sincronía; Alyssa y Heber apostaron por una rutina de hip hop marcada por la precisión, la actitud y la energía; mientras que Patricia y Fabián cerraron la jornada con una explosiva coreografía de reguetón”, detalló Wapa Televisión.
Los jueces, por su parte, destacaron la entrega, la técnica y la presencia escénica de las parejas, al tiempo que ofreció recomendaciones para perfeccionar sus interpretaciones de las próximas galas.
Al final, Samarys y Steven obtuvieron 62 puntos, Alyssa y Heber sumaron 55 puntos y Patricia y Fabián alcanzaron 63 puntos. De esta manera, la última pasó a la zona verde.
Según una seguidora del “reality show” identificada como Yolanda Idalia Ruiz, Corcino “va a ser una de las finalistas”.
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