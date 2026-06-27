Saritza Alvarado queda eliminada de “¡Claro que baila!”

Acostumbrada a dominar los escenarios desde la palabra, los micrófonos y las cámaras, la reconocida comunicadora puertorriqueña Saritza Alvarado asumió uno de los mayores desafíos de su sólida trayectoria de 23 años: cambiar los libretos por las coreografías en la pista de “¡Claro que baila!”. Su participación en el “reality show” de Wapa Televisión no solo significó un regreso triunfal a la pantalla chica, sino una declaración de audacia con el que demostró que la veteranía en los medios se puede transformar con éxito en ritmo, disciplina y pasión sobre el diamante de baile.

El paso de Alvarado por la competencia, además, sirvió como una ventana a su lado más genuina y vulnerable. Lejos de la rigidez de los sets, el público boricua redescubrió a una madre y profesional que, junto a su pareja de baile Yeranthony Martínez, supo balancear sus múltiples facetas de vida para entregarse por completo a géneros exigentes como el jazz clásico, la salsa y el hip hop comercial.

Los seguidores del programa conducido por Diane Ferrer, de igual manera, saben que el diamante de “¡Claro que baila!” no perdona errores, pero premia la evolución profesional. Cuando se anunció que la experimentada animadora formaría parte de la competencia, las expectativas eran altas. A lo largo de las galas, su desempeño musical dejó en evidencia que el verdadero valor de un artista no solo radica en la puntuación del jurado, sino en el aplauso de una audiencia que atestiguó su entrega incondicional, su capacidad de superación y su carisma inquebrantable en cada noche de eliminación.

PUBLICIDAD

La también actriz, sin embargo, se convirtió en la eliminada más reciente de la temporada. La producción, por su parte, la despidió con mucho agradecimiento “por darlo todo en el diamante y no paren de bailar”.

A pesar que no fue su mejor noche, según Sophy Sanfiorenzo, la pareja se quedó con ganas de quedarse “un rarito más”.

El gran ganador o ganadora de “¡Claro que baila!" se alzará con un premio de $40,000 y el codiciado título. La primera temporada del “reality” la ganó la exreina de belleza Karla Guilfú.