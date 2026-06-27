Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Saritza Alvarado queda eliminada de “¡Claro que baila!”

Según la renombrada coreógrafa Sophy Sanfiorenzo, la presentadora no tuvo “su mejor noche”

27 de junio de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Saritza Alvarado cuenta con más de 23 años de trayectoria. (David Villafane/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Acostumbrada a dominar los escenarios desde la palabra, los micrófonos y las cámaras, la reconocida comunicadora puertorriqueña Saritza Alvarado asumió uno de los mayores desafíos de su sólida trayectoria de 23 años: cambiar los libretos por las coreografías en la pista de “¡Claro que baila!”. Su participación en el “reality show” de Wapa Televisión no solo significó un regreso triunfal a la pantalla chica, sino una declaración de audacia con el que demostró que la veteranía en los medios se puede transformar con éxito en ritmo, disciplina y pasión sobre el diamante de baile.

RELACIONADAS

El paso de Alvarado por la competencia, además, sirvió como una ventana a su lado más genuina y vulnerable. Lejos de la rigidez de los sets, el público boricua redescubrió a una madre y profesional que, junto a su pareja de baile Yeranthony Martínez, supo balancear sus múltiples facetas de vida para entregarse por completo a géneros exigentes como el jazz clásico, la salsa y el hip hop comercial.

Los seguidores del programa conducido por Diane Ferrer, de igual manera, saben que el diamante de “¡Claro que baila!” no perdona errores, pero premia la evolución profesional. Cuando se anunció que la experimentada animadora formaría parte de la competencia, las expectativas eran altas. A lo largo de las galas, su desempeño musical dejó en evidencia que el verdadero valor de un artista no solo radica en la puntuación del jurado, sino en el aplauso de una audiencia que atestiguó su entrega incondicional, su capacidad de superación y su carisma inquebrantable en cada noche de eliminación.

La también actriz, sin embargo, se convirtió en la eliminada más reciente de la temporada. La producción, por su parte, la despidió con mucho agradecimiento “por darlo todo en el diamante y no paren de bailar”.

A pesar que no fue su mejor noche, según Sophy Sanfiorenzo, la pareja se quedó con ganas de quedarse “un rarito más”.

El gran ganador o ganadora de “¡Claro que baila!" se alzará con un premio de $40,000 y el codiciado título. La primera temporada del “reality” la ganó la exreina de belleza Karla Guilfú.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
Tags
¡Claro que baila!Wapa TVtelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: