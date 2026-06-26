Patricia Corcino se mantiene fuerte en la pista de “¡Claro que baila!”
El pasado miércoles, la presentadora fue la única salvada de la noche junto a su coreógrafo Fabián Díaz
26 de junio de 2026 - 4:21 PM
26 de junio de 2026 - 4:21 PM
El debut de Patricia Corcino en la segunda temporada de “¡Claro que baila!” por Wapa Televisión no dejó espacio para las dudas: la animadora no vino a participar, vino a liderar. Al encender el diamante de baile con una impecable rutina de jazz comercial que le otorgó la puntuación más alta del estreno con 55 puntos, la también creadora de contenido demostró una madurez escénica arrolladora.
En una competencia reñida, que reúne a 15 celebridades por un gran premio de $40,000, Corcino se ha posicionado rápidamente como la rival a vencer al convertir cada gala en una cátedra de ritmo, precisión y dominio escénico junto a su coreógrafo Fabián Díaz.
El pasado miércoles, la exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo volvió a sorprender. Esta vez, con una pieza de rumba.
Para su sorpresa, la participante se convirtió en la única salvada de la noche. Tras esto, reflexionó.
“Muchas veces he tenido que cantar por miedo a expresar lo que siento”, dijo. “A veces somos muy juzgados”, agregó a referirse a la clase artística.
Lejos de la zona de confort de los micrófonos de televisión, Corcino ha utilizado la pista de baile para desnudarse artísticamente ante su público. Así ha demostrado que su mayor fortaleza no radica solo en sus perfectas extensiones de piernas, sino en la autenticidad y resiliencia con la que encara cada nuevo ciclo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: