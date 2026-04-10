Patricia Corcino se adentra en el mundo de los perfumes árabes

“Sin negociar quién soy y sin miedo a incomodar”. Con esta filosofía, Patricia Corcino ha construido una marca personal que no teme a la confrontación ni a la vulnerabilidad.

En un ecosistema digital donde impera la perfección, la presentadora destaca por compartir sus procesos de sanación y evolución para demostrar que en el mundo del espectáculo la autenticidad es el activo más valioso.

Después de su paso por la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo donde no solo reavivó el apoyo de su natal Puerto Rico, sino que puso de manifiesto su capacidad para navegar la controversia con una personalidad firme y patriota, la multifacética se abre paso en una nueva industria.

Esta faceta, Corcino la explora de la mano de la marca de moda y belleza originaria de los Emiratos Árabes Unidos, Louis Cardin, y Fragancias Oasis, la casa matriz de los perfumes y relojes de lujo en Puerto Rico.

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“Llevo un tiempo. Yo soy fanática de los olores, tanto de los buenos como de los malos. Yo no puedo soportar un mal olor. Yo estoy detrás, que si limpiando y utilizando perfumes, y cambio mucho”, dijo la conductora en entrevista con Deddie Romero y Francis Rosas de “PR en vivo” de TeleOnce.

En la conversación, la modelo enfatizó que los olores no se deberían encasillar en ningún género. Ella, por ejemplo, utiliza perfumes “de hombre” para ciertas ocasiones.

“Mayormente, este mundo es de los hombres, no es de las mujeres, y si viene una mujer a enseñarte códigos. Tú como hombre, quienes saber cómo huele ese perfume tienes que escucharla a ella también”, dijo.

La empresaria, de igual manera, habló de una actividad que realiza y que muy pocos conocen. Se trata de esconder perfumes en distintos sitios de la isla para que algún agraciado los encuentre. Todos van acompañados de una nota.

“No comparto el mensaje porque yo digo que no hay casualidades. Quien lo buscó lo necesita, no tan solo el perfume, también el mensaje. Así estamos impactando”, explicó.

Para conocer las pistas, informó, solo hay que mantenerse conectados a sus redes sociales. En las plataformas, además, comparte los “códigos” para que siempre huelas bien.