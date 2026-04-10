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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patricia Corcino se adentra en el mundo de los perfumes árabes

10 de abril de 2026 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patricia Corcino se destaca como modelo, animadora y empresaria. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Sin negociar quién soy y sin miedo a incomodar”. Con esta filosofía, Patricia Corcino ha construido una marca personal que no teme a la confrontación ni a la vulnerabilidad.

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En un ecosistema digital donde impera la perfección, la presentadora destaca por compartir sus procesos de sanación y evolución para demostrar que en el mundo del espectáculo la autenticidad es el activo más valioso.

Después de su paso por la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo donde no solo reavivó el apoyo de su natal Puerto Rico, sino que puso de manifiesto su capacidad para navegar la controversia con una personalidad firme y patriota, la multifacética se abre paso en una nueva industria.

Esta faceta, Corcino la explora de la mano de la marca de moda y belleza originaria de los Emiratos Árabes Unidos, Louis Cardin, y Fragancias Oasis, la casa matriz de los perfumes y relojes de lujo en Puerto Rico.

“Llevo un tiempo. Yo soy fanática de los olores, tanto de los buenos como de los malos. Yo no puedo soportar un mal olor. Yo estoy detrás, que si limpiando y utilizando perfumes, y cambio mucho”, dijo la conductora en entrevista con Deddie Romero y Francis Rosas de “PR en vivo” de TeleOnce.

En la conversación, la modelo enfatizó que los olores no se deberían encasillar en ningún género. Ella, por ejemplo, utiliza perfumes “de hombre” para ciertas ocasiones.

“Mayormente, este mundo es de los hombres, no es de las mujeres, y si viene una mujer a enseñarte códigos. Tú como hombre, quienes saber cómo huele ese perfume tienes que escucharla a ella también”, dijo.

La empresaria, de igual manera, habló de una actividad que realiza y que muy pocos conocen. Se trata de esconder perfumes en distintos sitios de la isla para que algún agraciado los encuentre. Todos van acompañados de una nota.

“No comparto el mensaje porque yo digo que no hay casualidades. Quien lo buscó lo necesita, no tan solo el perfume, también el mensaje. Así estamos impactando”, explicó.

Para conocer las pistas, informó, solo hay que mantenerse conectados a sus redes sociales. En las plataformas, además, comparte los “códigos” para que siempre huelas bien.

La modelo boricua, Patricia Corcino, de 35 años, relató que su carrera en la industria del entretenimiento comenzó durante su niñez cuando tomó clases de "baby ballet". Luego de convertirse en una de las pioneras en jugar fútbol en un equipo boricua unisex, la bailarina se dedicó a las pasarelas. En esta transición, narró, viajó a Miami, Florida para participar en una competencia de canto, donde fue proclamada ganadora.“Yo, en las cosas que he vivido, que han estado cañonas, que han estado ‘heavy’, he aprovechado esas vivencias para, con profesionales, entender cómo es que nosotros funcionamos", dijo a El Nuevo Día.
1 / 5 | Patricia Corcino: disciplina y estructura a través del ballet . La modelo boricua, Patricia Corcino, de 35 años, relató que su carrera en la industria del entretenimiento comenzó durante su niñez cuando tomó clases de "baby ballet". - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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