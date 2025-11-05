Opinión
5 de noviembre de 2025
78°despejado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Relacionan expresiones de Patricia Corcino con pleito de “La casa de Alofoke 2″

“El tiempo y la justicia divina me dieron la razón”, aseguró

5 de noviembre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patricia Corcino encendió las redes sociales con unas publicaciones en su cuenta de Instagram. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La presentadora de televisión y modelo boricua Patricia Corcino encendió las redes sociales esta madrugada tras unas expresiones en su cuenta de Instagram que muchos relacionan con el pleito que involucra a su expareja sentimental, el exponente urbano Dalex y a la cantante colombiana Valka en “La casa de Alofoke 2″.

RELACIONADAS

A través de la plataforma, Corcino compartió dos mensajes: uno, un video en el que hablaba sobre las características de un hombre narcisista; y otro, una publicación donde expresaba que “el tiempo y la justicia divina me dieron la razón”, acompañada de un versículo bíblico.

“No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.” En su mensaje añadió: “Déjalo todo en manos de Dios, que Él todo lo ve”, dice el texto.

Los mensajes de la comunicadora, emitidos la madrugada del martes, no tardaron en viralizarse. Según los seguidores del “reality show” digital “La casa de Alofoke 2″, son una indirecta para Dalex, luego de que ayer su actual pareja sentimental, Valka, abandonara el proyecto, presuntamente, por conflictos sentimentales con el cantante.

Corcino y Dalex se casaron en mayo de 2020, en una ceremonia realizada en un centro comercial. Su relación fue objeto de controversias públicas y terminó en separación. Según internautas, la situación que vive actualmente Valka sería similar a la que enfrentó Patricia durante su matrimonio con el artista.

Corcino y Dalex se casaron en mayo de 2020. El 14 de febrero de 2022, el artista urbano publicó el video musical del tema “Favorita”, cuya protagonista y musa fue Corcino.

El trabajo audiovisual recoge los mejores momentos de un viaje que la expareja disfrutó en París. Mientras visitaron el destino, posaron en lugares icónicos como la torre Eiffel y El Pont des Arts (”Puente de las Artes”).

“Para mi persona favorita”, lee la descripción del video en YouTuve.

La modelo boricua, Patricia Corcino, de 35 años, relató que su carrera en la industria del entretenimiento comenzó durante su niñez cuando tomó clases de "baby ballet". Luego de convertirse en una de las pioneras en jugar fútbol en un equipo boricua unisex, la bailarina se dedicó a las pasarelas. En esta transición, narró, viajó a Miami, Florida para participar en una competencia de canto, donde fue proclamada ganadora.“Yo, en las cosas que he vivido, que han estado cañonas, que han estado ‘heavy’, he aprovechado esas vivencias para, con profesionales, entender cómo es que nosotros funcionamos", dijo a El Nuevo Día.
1 / 5 | Patricia Corcino: disciplina y estructura a través del ballet . La modelo boricua, Patricia Corcino, de 35 años, relató que su carrera en la industria del entretenimiento comenzó durante su niñez cuando tomó clases de "baby ballet". - Suministrada

Tags
Patricia CorcinoDalexReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
