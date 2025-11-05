Relacionan expresiones de Patricia Corcino con pleito de “La casa de Alofoke 2″

La presentadora de televisión y modelo boricua Patricia Corcino encendió las redes sociales esta madrugada tras unas expresiones en su cuenta de Instagram que muchos relacionan con el pleito que involucra a su expareja sentimental, el exponente urbano Dalex y a la cantante colombiana Valka en “La casa de Alofoke 2″.

A través de la plataforma, Corcino compartió dos mensajes: uno, un video en el que hablaba sobre las características de un hombre narcisista; y otro, una publicación donde expresaba que “el tiempo y la justicia divina me dieron la razón”, acompañada de un versículo bíblico.

“No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.” En su mensaje añadió: “Déjalo todo en manos de Dios, que Él todo lo ve”, dice el texto.

Los mensajes de la comunicadora, emitidos la madrugada del martes, no tardaron en viralizarse. Según los seguidores del “reality show” digital “La casa de Alofoke 2″, son una indirecta para Dalex, luego de que ayer su actual pareja sentimental, Valka, abandonara el proyecto, presuntamente, por conflictos sentimentales con el cantante.

PUBLICIDAD

Corcino y Dalex se casaron en mayo de 2020, en una ceremonia realizada en un centro comercial. Su relación fue objeto de controversias públicas y terminó en separación. Según internautas, la situación que vive actualmente Valka sería similar a la que enfrentó Patricia durante su matrimonio con el artista.

Corcino y Dalex se casaron en mayo de 2020. El 14 de febrero de 2022, el artista urbano publicó el video musical del tema “Favorita”, cuya protagonista y musa fue Corcino.

El trabajo audiovisual recoge los mejores momentos de un viaje que la expareja disfrutó en París. Mientras visitaron el destino, posaron en lugares icónicos como la torre Eiffel y El Pont des Arts (”Puente de las Artes”).

“Para mi persona favorita”, lee la descripción del video en YouTuve.