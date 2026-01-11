Patricia Corcino lleva alegría, música y regalos a niños pacientes de cáncer

Con una comunidad que supera los millones de seguidores, Patricia Corcino no es solo una figura de la televisión, sino una marca personal en constante evolución. Su participación en formatos de alto impacto como “La Casa de los Famosos” de Telemundo ha definido su capacidad para conectar con el público a través de la intensidad y el carisma, manteniéndose vigente en el competitivo mercado del entretenimiento hispano.

Esta tarde, junto a un grupo de voluntarios y colaboradores, la presentadora decidió hacer algo distinto a favor de los niños que padecen cáncer. Su gesto ha sido aplaudido por sus seguidores y colegas en las redes sociales.

“Hoy visité un hospital pediátrico oncológico. Entré con el corazón apretado, porque la batalla que cada niño libra es dura… pero salí con el alma llena, porque entre tratamientos pudimos llevar momentos de alegría, música, regalos y amor", comenzó.

Según Corcino, pudo confirmar “que la felicidad no siempre llega cuando todo está bien;a veces aparece en medio de la lucha, y que no siempre podemos cambiar la realidad, pero sí cómo la acompañamos”.

PUBLICIDAD

Consciente de que se trató de un esfuerzo colectivo, la creadora de contenido extendió su agradecimiento hacia “personitas maravillosas que colaboraron y aportaron desde el amor. Nada de esto hubiese sido posible sin ustedes”, apuntó.