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Jay Wheeler dedica premio a quienes no lo quieren: “Es para ustedes mis amores”

El cantante de Salinas conquistó la estatuilla como Artista Pop Masculino en Premios Tu Música Urbano Mix 2026

5 de junio de 2026 - 11:57 PM

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Actualmente, Jay Wheeler se encuentra en plena promoción de su álbum de estudio titulado “La voz favorita”. (Alejandro Granadillo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En un género musical dominado por el baile frenético y las letras explícitas, Jay Wheeler logró lo que parecía imposible: hacer que el reguetón volviera a enamorar. Con una voz de seda y una vulnerabilidad que desarma, el llamado “La Voz Favorita” ha sabido transformar el desamor en himnos globales y ha demostrado que la sensibilidad también puede liderar las listas de éxitos.

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Esta noche, justo cuando se encuentra bajo el ojo de la tormenta tras recibir una ola de fuertes críticas por su espectáculo experimental “Mundo Rueditas Live”, celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el artista vivió un momento especial. Durante al ceremonia de Premios Tu Música Urbano Mix 2026, el cantante de Salinas conquistó la estatuilla como Artista Pop Masculino.

Al subir a recibir su premio en el Coca-Cola Music Hall el creador de contenido aprovechó el micrófono para desahogarse de manera directa. “Gracias por amarme como soy... y a los que no me quieren, este premio es para ustedes mis amores”, dijo.

Actualmente, Jay Wheeler se encuentra en plena promoción de su álbum de estudio titulado “La voz favorita”, con el cual busca reafirmar su liderazgo en el reguetón romántico y el R&B en español.

“Yo creo que estoy en la mejor etapa de mi carrera. Le decía a mi equipo la otra vez que yo siento que he hecho un montón de cosas dentro del género y he logrado varias cosas, pero yo nunca me había sentido en el momentum que me siento ahora, en realidad siento que estoy en el ojo de todo el mundo: si no es un clip mío que se hizo viral, es una loquera que yo dije o algo que hizo mi hija… Siento que estoy como en el mejor momentum, una. Dos, ‘la voz favorita’ siempre fue algo que yo decía, pero nunca había hecho una producción con eso, entonces siento que estos pasos que yo he dado en mi carrera, ahora soy papá, pero vengo de hacer desamor, todas esas cosas que he logrado, siento que vienen gracias a esa persona que creyó en que iba a ser ‘la voz favorita’ en algún momento”, dijo José Ángel López Martínez, nombre del artista, en entrevista con El Nuevo Día.

Para el exponente de 32 años, además, “La voz favorita” supone el álbum que determina su evolución hasta la fecha. Su lanzamiento se produce después del éxito de su sencillo principal, “De lejitos”, tema que debutó en el “Top 3” global de YouTube.

La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López.Luar la L subió al escenario principal para entregar el codiciado Premio Dedicatoria a Tito "El Bambino", por sus 30 años de carrera.La edición de este año contó, además, con destacadas presentaciones musicales que incluyeron a figuras como Carlos Vives.
1 / 7 | Revive lo mejor de la sexta edición de Premios Tu Música Urbano Mix . La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López. - Suministrada

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Jay WheelerMúsica urbanaPremios Tu Música Urbano
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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