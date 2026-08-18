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Patricia Corcino revive su pasión por el baile en nuevo vídeo musical en Puerto Rico

Tras su exitoso paso por “¡Claro que baila!" , la modelo y presentadora compartió un video junto a Fabián Díaz y Ángel Jomar

18 de agosto de 2026 - 4:29 PM

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La carrera artística de Patricia Corcino inició en el ballet. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Patricia Corcino demostró una vez más que ve en el baile una pasión que va más allá que un pasatiempo.

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La modelo, quien fue parte de la pista de “¡Claro que baila!“, reavivó su pasión por el movimiento al encender el diamante del programa de Wapa Teevisión con una madurez escénica arrolladora.

Acompañada por su coreógrafo Fabián Díaz, su paso por el “reality show” no solo demostró su versatilidad para dominar desde el jazz comercial hasta el Charleston, sino que consolidó su lugar como una bailarina de alto calibre.

Precisamente, el pasado fin de semana, la dupla se junto con su compañero Ángel Jomar para protagonizar un video musical al ritmo de “Se le nota” de DJ Nelson, Chistian Alicea y Alejandro Armes.

“Un domingo por las calles hermosas de Puerto Rico. Esta vez sin competencia, sin puntuaciones… Solo por el gusto de bailar", mencionó la multifacética.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
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¡Claro que baila!Wapa TVtelevisiónReality ShowsPatricia Corcino
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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