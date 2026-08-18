Patricia Corcino revive su pasión por el baile en nuevo vídeo musical en Puerto Rico
Tras su exitoso paso por “¡Claro que baila!" , la modelo y presentadora compartió un video junto a Fabián Díaz y Ángel Jomar
18 de agosto de 2026 - 4:29 PM
18 de agosto de 2026 - 4:29 PM
Patricia Corcino demostró una vez más que ve en el baile una pasión que va más allá que un pasatiempo.
La modelo, quien fue parte de la pista de “¡Claro que baila!“, reavivó su pasión por el movimiento al encender el diamante del programa de Wapa Teevisión con una madurez escénica arrolladora.
Acompañada por su coreógrafo Fabián Díaz, su paso por el “reality show” no solo demostró su versatilidad para dominar desde el jazz comercial hasta el Charleston, sino que consolidó su lugar como una bailarina de alto calibre.
Precisamente, el pasado fin de semana, la dupla se junto con su compañero Ángel Jomar para protagonizar un video musical al ritmo de “Se le nota” de DJ Nelson, Chistian Alicea y Alejandro Armes.
“Un domingo por las calles hermosas de Puerto Rico. Esta vez sin competencia, sin puntuaciones… Solo por el gusto de bailar", mencionó la multifacética.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: