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Exesposo de Halle Berry obtiene orden de protección temporal contra la actriz

Olivier Martínez presentó una denuncia contra Halle Berry por supuestamente haber abusado físicamente de su hijo Maceo

2 de octubre de 2026 - 9:34 AM

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Halle Berry ganó el premio Óscar a la mejor actriz en 2002 por su papel en la película "Monster's Ball". (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un juez ha dictado una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Halle Berry a su hijo Maceo, de 12 años, después de que su exmarido y padre del niño, Olivier Martínez, presentara una denuncia contra ella por supuestamente haber abusado físicamente del menor.

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Martínez alegó que Berry agarró a Maceo del cuello y empezó a estrangularlo mientras gritaba: “¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!”, según publicó la revista People.

El actor francés de origen español asegura en su demanda que en los últimos años ha habido varios episodios similares, de “ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional por parte del demandante hacia mí”.

La orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a final de mes para decidir si se levanta la medida o se convierte en permanente.

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Lo hizo frente a la novia del actor en la alfombra roja de los Oscar. Mira el video y lo que pasó después.

Mientras esté en vigor, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la abogada de Berry, Marina Beck, afirmó que la acusación de Martinez es “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”.

“Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita”, agregó la abogada en la nota.

Mientras que el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, indicó que la “preocupación primordial” de su cliente “es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica”.

El actor francés también quiere que Berry “reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro”.

Berry y Martínez estuvieron casados entre 2013 y 2015 pero su divorcio no se cerró hasta 2023 tras una disputa legal de ocho años que se resolvió con una decisión judicial que estableció que la actriz tendría que pagar $8,000 al mes de manutención a su expareja, además del 4.3% de cualquier ingreso que reciba superior a $2,000,000.

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