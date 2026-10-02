Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria

1 / 8 Rosalía y su novia acaparan las miradas en el US Open

Rosalía (al centro) y Loli Bahia (a su derecha) acapararon miradas durante su asistencia al US Open en Nueva York, donde disfrutaron del encuentro deportivo entre risas, conversaciones y gestos de cariño que dejaron en evidencia la cercanía que compartían.

CHARLY TRIBALLEAU