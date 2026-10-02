Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
2 de octubre de 2026
90°Lluvias aisladas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria

La artista española recibirá el galardón el 22 de octubre en Miami

2 de octubre de 2026 - 9:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) donde aparece la cantante española Rosalía luciendo un conjunto de Dior de color marfil compuesto por una camiseta sin mangas de punto de cuello redondo y una falda tutú de organza con medallones inspirados en hojas bordados con lentejuelas blancas decorativas y abalorios, que ceñe con un fajín negro, durante el primer concierto de su gira norteamericana, 'LUX Tour 2026', realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts (Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento de “una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”, anunciaron este jueves la cadena Telemundo y Billboard.

RELACIONADAS

La artista española recibirá el galardón durante la gala de los Premios Billboard, que se celebrará el 22 de octubre en Miami, y entregará casi 50 premios que abarcan desde el pop latino y música tropical hasta el regional mexicano.

La organización destacó a Rosalía como “una de las artistas más distintivas e influyentes de la música global” y recordó que su último álbum “Lux” logró cinco N° 1 en las listas de Billboard.

Ese álbum le valió a la artista su primer top 10 en el Billboard 200, debutando en el cuarto puesto, y fue reconocida como uno de los mejores discos del año por publicaciones como Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Telemundo y Billboard recalcaron la trayectoria extraordinaria de Rosalía desde “El Mal Querer”, que describieron como “su álbum consagratorio”, y resaltaron que “reimaginó el flamenco para una nueva generación y estableció a la cantante, compositora y productora española como una artista sin miedo a moldear la tradición desde su propia lente creativa”.

Rosalía (al centro) y Loli Bahia (a su derecha) acapararon miradas durante su asistencia al US Open en Nueva York, donde disfrutaron del encuentro deportivo entre risas, conversaciones y gestos de cariño que dejaron en evidencia la cercanía que compartían.La pareja fue captada mientras observaba la semifinal femenina entre Coco Gauff y Elena Rybakina, desde las gradas del estadio Arthur Ashe. En un ambiente relajado y festivo, ambas se mostraron sonrientes, cómplices y muy cómodas ante la presencia de los fotógrafos.Durante la gira "Lux Tour", Rosalía reafirmó su posición como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional. Con espectáculos multitudinarios en diversas ciudades, la cantante conquistó al público con una propuesta escénica innovadora y momentos emotivos que marcaron cada presentación.
1 / 8 | Rosalía y su novia acaparan las miradas en el US Open. Rosalía (al centro) y Loli Bahia (a su derecha) acapararon miradas durante su asistencia al US Open en Nueva York, donde disfrutaron del encuentro deportivo entre risas, conversaciones y gestos de cariño que dejaron en evidencia la cercanía que compartían. - CHARLY TRIBALLEAU

A ese disco le siguió “Motomami”, que empujó los límites de la cantante “aún más allá” y le valió su primera entrada en la lista Billboard 200

Rosalía concluyó recientemente su gira LUX Tour, completando 57 fechas con todas las entradas agotadas.

Tags
Rosalía
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: