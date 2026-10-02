Las mejores series del siglo y dónde verlas

Una casa rodante, un hombre sin pantalones y el desierto de Albuquerque, Nuevo México, así inicia “Breaking Bad”, la mejor serie del siglo, según The New York Times. El drama criminal es protagonizado por Bryan Cranston y Aaron Paul, una dupla que pasó a la inmortalidad por ser tan opuestos y tener una inigualable química.

Para identificar las mejores obras de ese período, The New York Times realizó una encuesta a 500 profesionales y expertos de la industria, entre ellos actores, productores ejecutivos, técnicos y ejecutivos, quienes seleccionaron las 100 mejores series estrenadas desde el 1 de enero de 2000.

El primer puesto pertenece a “Breaking Bad”, que según la publicación, destacó por su trama intensa y por mostrar la transformación del protagonista de un hombre enfermo y con problemas económicos a un criminal.

“Con actuaciones exquisitas y una fotografía meticulosa, Breaking Bad evolucionó desde su premisa de criminal nerd hasta convertirse en una historia estadounidense de gran alcance sobre la codicia y la arrogancia”, señala el ranking.

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En el listado “The Wire” y “Mad Men” destacan junto a series como “Succession” y “Fleabag”. También aparecen producciones populares como “Game of Thrones”, “Stranger Things”, “The Office (EE. UU.)”, “Modern Family”, “Better Call Saul”, “Chernobyl”, “The Crown”, “Lost”, “Squid Game”, “The Bear”, “House” o “Gilmore Girls”.

Lo mejor del siglo

“Breaking Bad” sigue a Walter White (Bryan Cranston), un frustrado profesor de química con cáncer pulmonar terminal, decide cocinar y vender metanfetamina de máxima pureza junto a su exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) para asegurar el futuro económico de su familia. Bajo el alias de Heisenberg, Walter experimenta una oscura transformación moral, pasando de ser un hombre desesperado a convertirse en un despiadado capo del narcotráfico.

Creada por Vince Gilligan, la producción estadounidense estrenó en 2008 y luego de 62 capítulos y cinco temporadas llegó a su fin en 2013, la serie obtuvo más de 90 premios y también arrasó en la crítica especializada, logrando un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y siendo elegida oficialmente por sus críticos como la mejor serie de televisión de los últimos 25 años.

Actualmente, Breaking Bad está disponible en Netflix y continúa siendo considerada un referente de la televisión contemporánea. Su popularidad continuó después de su final, incluyendo “Better Call Saul” y “El Camino”.

Su suspenso, personajes memorables y escenarios como Los Pollos Hermanos contribuyeron a construir una historia marcada por la ambición, el peligro, las adicciones, los conflictos familiares y el peso de las decisiones.

La lista

Las 100 mejores series del siglo, según New York Times y dónde puedes verlas:

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1. Breaking Bad (2008–2013) — Netflix

2. The Wire (2002–2008) — HBO Max

3. Mad Men (2007–2015) — Disney+

4. Succession (2018–2023) — HBO Max

5. Fleabag (2016–2019) — Prime Video

6. Game of Thrones (2011–2019) — HBO Max

7. Veep (2012–2019) — HBO Max

8. 30 Rock (2006–2013)

9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024) — HBO Max

10. Atlanta (2016–2022) — Disney+

11. The Office (U.S.) (2005–2013) — Netflix / Prime Video / HBO Max

12. Arrested Development (2003–2019) — Netflix

13. Girls (2012–2017) — HBO Max

14. Friday Night Lights (2006–2011) — Prime Video

15. Six Feet Under (2001–2005) — HBO Max

16. The Office (U.K.) (2001–2003) — HBO Max

17. The Americans (2013–2018) — Disney+

18. I May Destroy You (2020) — HBO Max

19. Chernobyl (2019) — HBO Max

20. The Crown (2016–2023) — Netflix

21. The White Lotus (2021–presente) — HBO Max

22. Lost (2004–2010) — Disney+

23. The Comeback (2005–2026) — HBO Max

24. Deadwood (2004–2006) — Paramount+

25. The Leftovers (2014–2017) — HBO Max

26. Black Mirror (2011–presente) — Netflix

27. Better Call Saul (2015–2022) — Netflix

28. Band of Brothers (2001) — HBO Max

29. Key & Peele (2012–2015) – Prime Video

30. Severance (2022–presente) — Apple TV+

31. Survivor (2000–presente) – Prime Video

32. Andor (2022–2025) — Disney+

33. Enlightened (2011–2013)

34. Schitt’s Creek (2015–2020)

35. True Detective: Season 1 (2014) — HBO Max

36. The Pitt (2025–presente) — HBO Max

37. Battlestar Galactica (2005–2009) — Amazon Video

38. Homeland (2011–2020) — Disney+

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39. Watchmen (2019) — HBO Max

40. Adolescence (2025) — Netflix

41. Louie (2010–2015)

42. Hacks (2021–2026) — HBO Max

43. Peaky Blinders (2013–2022) — Netflix

44. BoJack Horseman (2014–2020) — Netflix

45. Happy Valley (2014–2023)

46. Broad City (2014–2019) — Paramount+

47. Twin Peaks: The Return (2017) — Paramount+

48. House of Cards (2013–2018) — Netflix

49. Normal People (2020) — Prime Video

50. Parks and Recreation (2009–2015) — Prime Video

51. The Good Place (2016–2020) — Netflix

52. Downton Abbey (2010–2015) — Netflix

53. Stranger Things (2016–2025) — Netflix

54. The Bureau (2015–2020)

55. Insecure (2016–2021) — HBO Max

56. Nathan for You (2013–2017)

57. I Think You Should Leave (2019–presente) — Netflix

58. Chappelle’s Show (2003–2006) — Paramount+

59. PEN15 (2019–2021)60. Peep Show (2003–2015)

61. RuPaul’s Drag Race (2009–presente) — Paramount+

62. Slow Horses (2022–presente) — Apple TV+

63. The Thick of It (2005–2012)

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown(2013–2018)

65. Mare of Easttown (2021) — HBO Max

66. The Rehearsal (2022–presente) — HBO Ma

x67. The Handmaid’s Tale (2017–2025) — Disney+

68. Ozark (2017–2022) — Netflix

69. Anthony Bourdain: No Reservations(2005–2012)70. The Shield (2002–2008)

71. Beef: Season 1 (2023) — Netflix

72. Squid Game (2021–2025) — Netflix

73. Barry (2018–2023) — HBO Max

74. The Bear (2022–2026) — Disney+

75. Ted Lasso (2020–presente) — Apple TV+

76. Somebody Somewhere (2022–2024) — HBO Max

77. Modern Family (2009–2020) — Disney+

78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente) — Disney+

79. The Good Wife (2009–2016) — Paramount+

80. How To with John Wilson (2020–2023) — HBO Max

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81. The Queen’s Gambit (2020) — Netflix

82. Better Things (2016–2022) — Disney+

83. Justified (2010–2015) — Disney+

84. Planet Earth (2006) — HBO Max

85. The Great British Baking Show (2010–presente) — Netflix

86. Shogun (2024–presente) — Disney+

87. Reservation Dogs (2021–2023) — Disney+

88. Dexter (2006–2013) — Paramount+

89. Baby Reindeer (2024) — Netflix

90. Eastbound & Down (2009–2013) — HBO Max

91. Catastrophe (2015–2019)

92. The Night Of (2016) — HBO Max

93. Station Eleven (2021–2022) — HBO Max

94. The Diplomat (2023–presente) — Netflix

95. House (2004–2012) — Prime Video

96. Halt and Catch Fire (2014–2017)

97. Community (2009–2015) — Netflix

98. The OA (2016–2019) — Netflix

99. Gilmore Girls (2000–2007) — Netflix