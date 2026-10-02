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Las mejores series del siglo y dónde verlas

La lista, elaborada por The New York Times, destaca producciones de todos los géneros y muchas de ellas están disponibles en las plataformas de “streaming’

2 de octubre de 2026 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La serie tuvo su estreno en Estados Unidos en enero de 2008. (AP)
"Breaking Bad" tuvo su estreno en Estados Unidos en enero de 2008. (AP)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una casa rodante, un hombre sin pantalones y el desierto de Albuquerque, Nuevo México, así inicia “Breaking Bad”, la mejor serie del siglo, según The New York Times. El drama criminal es protagonizado por Bryan Cranston y Aaron Paul, una dupla que pasó a la inmortalidad por ser tan opuestos y tener una inigualable química.

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Para identificar las mejores obras de ese período, The New York Times realizó una encuesta a 500 profesionales y expertos de la industria, entre ellos actores, productores ejecutivos, técnicos y ejecutivos, quienes seleccionaron las 100 mejores series estrenadas desde el 1 de enero de 2000.

El primer puesto pertenece a “Breaking Bad”, que según la publicación, destacó por su trama intensa y por mostrar la transformación del protagonista de un hombre enfermo y con problemas económicos a un criminal.

“Con actuaciones exquisitas y una fotografía meticulosa, Breaking Bad evolucionó desde su premisa de criminal nerd hasta convertirse en una historia estadounidense de gran alcance sobre la codicia y la arrogancia”, señala el ranking.

En el listado “The Wire” y “Mad Men” destacan junto a series como “Succession” y “Fleabag”. También aparecen producciones populares como “Game of Thrones”, “Stranger Things”, “The Office (EE. UU.)”, “Modern Family”, “Better Call Saul”, “Chernobyl”, “The Crown”, “Lost”, “Squid Game”, “The Bear”, “House” o “Gilmore Girls”.

Lo mejor del siglo

“Breaking Bad” sigue a Walter White (Bryan Cranston), un frustrado profesor de química con cáncer pulmonar terminal, decide cocinar y vender metanfetamina de máxima pureza junto a su exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) para asegurar el futuro económico de su familia. Bajo el alias de Heisenberg, Walter experimenta una oscura transformación moral, pasando de ser un hombre desesperado a convertirse en un despiadado capo del narcotráfico.

Creada por Vince Gilligan, la producción estadounidense estrenó en 2008 y luego de 62 capítulos y cinco temporadas llegó a su fin en 2013, la serie obtuvo más de 90 premios y también arrasó en la crítica especializada, logrando un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y siendo elegida oficialmente por sus críticos como la mejor serie de televisión de los últimos 25 años.

Actualmente, Breaking Bad está disponible en Netflix y continúa siendo considerada un referente de la televisión contemporánea. Su popularidad continuó después de su final, incluyendo “Better Call Saul” y “El Camino”.

Su suspenso, personajes memorables y escenarios como Los Pollos Hermanos contribuyeron a construir una historia marcada por la ambición, el peligro, las adicciones, los conflictos familiares y el peso de las decisiones.

La lista

Las 100 mejores series del siglo, según New York Times y dónde puedes verlas:

1. Breaking Bad (2008–2013) — Netflix

2. The Wire (2002–2008) — HBO Max

3. Mad Men (2007–2015) — Disney+

4. Succession (2018–2023) — HBO Max

5. Fleabag (2016–2019) — Prime Video

6. Game of Thrones (2011–2019) — HBO Max

7. Veep (2012–2019) — HBO Max

8. 30 Rock (2006–2013)

9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024) — HBO Max

10. Atlanta (2016–2022) — Disney+

11. The Office (U.S.) (2005–2013) — Netflix / Prime Video / HBO Max

12. Arrested Development (2003–2019) — Netflix

13. Girls (2012–2017) — HBO Max

14. Friday Night Lights (2006–2011) — Prime Video

15. Six Feet Under (2001–2005) — HBO Max

16. The Office (U.K.) (2001–2003) — HBO Max

17. The Americans (2013–2018) — Disney+

18. I May Destroy You (2020) — HBO Max

19. Chernobyl (2019) — HBO Max

20. The Crown (2016–2023) — Netflix

21. The White Lotus (2021–presente) — HBO Max

22. Lost (2004–2010) — Disney+

23. The Comeback (2005–2026) — HBO Max

24. Deadwood (2004–2006) — Paramount+

25. The Leftovers (2014–2017) — HBO Max

26. Black Mirror (2011–presente) — Netflix

27. Better Call Saul (2015–2022) — Netflix

28. Band of Brothers (2001) — HBO Max

29. Key & Peele (2012–2015) – Prime Video

30. Severance (2022–presente) — Apple TV+

31. Survivor (2000–presente) – Prime Video

32. Andor (2022–2025) — Disney+

33. Enlightened (2011–2013)

34. Schitt’s Creek (2015–2020)

35. True Detective: Season 1 (2014) — HBO Max

36. The Pitt (2025–presente) — HBO Max

37. Battlestar Galactica (2005–2009) — Amazon Video

38. Homeland (2011–2020) — Disney+

39. Watchmen (2019) — HBO Max

40. Adolescence (2025) — Netflix

41. Louie (2010–2015)

42. Hacks (2021–2026) — HBO Max

43. Peaky Blinders (2013–2022) — Netflix

44. BoJack Horseman (2014–2020) — Netflix

45. Happy Valley (2014–2023)

46. Broad City (2014–2019) — Paramount+

47. Twin Peaks: The Return (2017) — Paramount+

48. House of Cards (2013–2018) — Netflix

49. Normal People (2020) — Prime Video

50. Parks and Recreation (2009–2015) — Prime Video

51. The Good Place (2016–2020) — Netflix

52. Downton Abbey (2010–2015) — Netflix

53. Stranger Things (2016–2025) — Netflix

54. The Bureau (2015–2020)

55. Insecure (2016–2021) — HBO Max

56. Nathan for You (2013–2017)

57. I Think You Should Leave (2019–presente) — Netflix

58. Chappelle’s Show (2003–2006) — Paramount+

59. PEN15 (2019–2021)60. Peep Show (2003–2015)

61. RuPaul’s Drag Race (2009–presente) — Paramount+

62. Slow Horses (2022–presente) — Apple TV+

63. The Thick of It (2005–2012)

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown(2013–2018)

65. Mare of Easttown (2021) — HBO Max

66. The Rehearsal (2022–presente) — HBO Ma

x67. The Handmaid’s Tale (2017–2025) — Disney+

68. Ozark (2017–2022) — Netflix

69. Anthony Bourdain: No Reservations(2005–2012)70. The Shield (2002–2008)

71. Beef: Season 1 (2023) — Netflix

72. Squid Game (2021–2025) — Netflix

73. Barry (2018–2023) — HBO Max

74. The Bear (2022–2026) — Disney+

75. Ted Lasso (2020–presente) — Apple TV+

76. Somebody Somewhere (2022–2024) — HBO Max

77. Modern Family (2009–2020) — Disney+

78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente) — Disney+

79. The Good Wife (2009–2016) — Paramount+

80. How To with John Wilson (2020–2023) — HBO Max

81. The Queen’s Gambit (2020) — Netflix

82. Better Things (2016–2022) — Disney+

83. Justified (2010–2015) — Disney+

84. Planet Earth (2006) — HBO Max

85. The Great British Baking Show (2010–presente) — Netflix

86. Shogun (2024–presente) — Disney+

87. Reservation Dogs (2021–2023) — Disney+

88. Dexter (2006–2013) — Paramount+

89. Baby Reindeer (2024) — Netflix

90. Eastbound & Down (2009–2013) — HBO Max

91. Catastrophe (2015–2019)

92. The Night Of (2016) — HBO Max

93. Station Eleven (2021–2022) — HBO Max

94. The Diplomat (2023–presente) — Netflix

95. House (2004–2012) — Prime Video

96. Halt and Catch Fire (2014–2017)

97. Community (2009–2015) — Netflix

98. The OA (2016–2019) — Netflix

99. Gilmore Girls (2000–2007) — Netflix

100. Scandal (2012–2018) — Disney+

Tags
Series de televisión
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