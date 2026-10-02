Las mejores series del siglo y dónde verlas
La lista, elaborada por The New York Times, destaca producciones de todos los géneros y muchas de ellas están disponibles en las plataformas de “streaming’
2 de octubre de 2026 - 12:19 PM
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Una casa rodante, un hombre sin pantalones y el desierto de Albuquerque, Nuevo México, así inicia “Breaking Bad”, la mejor serie del siglo, según The New York Times. El drama criminal es protagonizado por Bryan Cranston y Aaron Paul, una dupla que pasó a la inmortalidad por ser tan opuestos y tener una inigualable química.
Para identificar las mejores obras de ese período, The New York Times realizó una encuesta a 500 profesionales y expertos de la industria, entre ellos actores, productores ejecutivos, técnicos y ejecutivos, quienes seleccionaron las 100 mejores series estrenadas desde el 1 de enero de 2000.
El primer puesto pertenece a “Breaking Bad”, que según la publicación, destacó por su trama intensa y por mostrar la transformación del protagonista de un hombre enfermo y con problemas económicos a un criminal.
“Con actuaciones exquisitas y una fotografía meticulosa, Breaking Bad evolucionó desde su premisa de criminal nerd hasta convertirse en una historia estadounidense de gran alcance sobre la codicia y la arrogancia”, señala el ranking.
En el listado “The Wire” y “Mad Men” destacan junto a series como “Succession” y “Fleabag”. También aparecen producciones populares como “Game of Thrones”, “Stranger Things”, “The Office (EE. UU.)”, “Modern Family”, “Better Call Saul”, “Chernobyl”, “The Crown”, “Lost”, “Squid Game”, “The Bear”, “House” o “Gilmore Girls”.
“Breaking Bad” sigue a Walter White (Bryan Cranston), un frustrado profesor de química con cáncer pulmonar terminal, decide cocinar y vender metanfetamina de máxima pureza junto a su exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) para asegurar el futuro económico de su familia. Bajo el alias de Heisenberg, Walter experimenta una oscura transformación moral, pasando de ser un hombre desesperado a convertirse en un despiadado capo del narcotráfico.
Creada por Vince Gilligan, la producción estadounidense estrenó en 2008 y luego de 62 capítulos y cinco temporadas llegó a su fin en 2013, la serie obtuvo más de 90 premios y también arrasó en la crítica especializada, logrando un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y siendo elegida oficialmente por sus críticos como la mejor serie de televisión de los últimos 25 años.
Actualmente, Breaking Bad está disponible en Netflix y continúa siendo considerada un referente de la televisión contemporánea. Su popularidad continuó después de su final, incluyendo “Better Call Saul” y “El Camino”.
Su suspenso, personajes memorables y escenarios como Los Pollos Hermanos contribuyeron a construir una historia marcada por la ambición, el peligro, las adicciones, los conflictos familiares y el peso de las decisiones.
Las 100 mejores series del siglo, según New York Times y dónde puedes verlas:
1. Breaking Bad (2008–2013) — Netflix
2. The Wire (2002–2008) — HBO Max
3. Mad Men (2007–2015) — Disney+
4. Succession (2018–2023) — HBO Max
5. Fleabag (2016–2019) — Prime Video
6. Game of Thrones (2011–2019) — HBO Max
7. Veep (2012–2019) — HBO Max
8. 30 Rock (2006–2013)
9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024) — HBO Max
10. Atlanta (2016–2022) — Disney+
11. The Office (U.S.) (2005–2013) — Netflix / Prime Video / HBO Max
12. Arrested Development (2003–2019) — Netflix
13. Girls (2012–2017) — HBO Max
14. Friday Night Lights (2006–2011) — Prime Video
15. Six Feet Under (2001–2005) — HBO Max
16. The Office (U.K.) (2001–2003) — HBO Max
17. The Americans (2013–2018) — Disney+
18. I May Destroy You (2020) — HBO Max
19. Chernobyl (2019) — HBO Max
20. The Crown (2016–2023) — Netflix
21. The White Lotus (2021–presente) — HBO Max
22. Lost (2004–2010) — Disney+
23. The Comeback (2005–2026) — HBO Max
24. Deadwood (2004–2006) — Paramount+
25. The Leftovers (2014–2017) — HBO Max
26. Black Mirror (2011–presente) — Netflix
27. Better Call Saul (2015–2022) — Netflix
28. Band of Brothers (2001) — HBO Max
29. Key & Peele (2012–2015) – Prime Video
30. Severance (2022–presente) — Apple TV+
31. Survivor (2000–presente) – Prime Video
32. Andor (2022–2025) — Disney+
33. Enlightened (2011–2013)
34. Schitt’s Creek (2015–2020)
35. True Detective: Season 1 (2014) — HBO Max
36. The Pitt (2025–presente) — HBO Max
37. Battlestar Galactica (2005–2009) — Amazon Video
38. Homeland (2011–2020) — Disney+
39. Watchmen (2019) — HBO Max
40. Adolescence (2025) — Netflix
41. Louie (2010–2015)
42. Hacks (2021–2026) — HBO Max
43. Peaky Blinders (2013–2022) — Netflix
44. BoJack Horseman (2014–2020) — Netflix
45. Happy Valley (2014–2023)
46. Broad City (2014–2019) — Paramount+
47. Twin Peaks: The Return (2017) — Paramount+
48. House of Cards (2013–2018) — Netflix
49. Normal People (2020) — Prime Video
50. Parks and Recreation (2009–2015) — Prime Video
51. The Good Place (2016–2020) — Netflix
52. Downton Abbey (2010–2015) — Netflix
53. Stranger Things (2016–2025) — Netflix
54. The Bureau (2015–2020)
55. Insecure (2016–2021) — HBO Max
56. Nathan for You (2013–2017)
57. I Think You Should Leave (2019–presente) — Netflix
58. Chappelle’s Show (2003–2006) — Paramount+
59. PEN15 (2019–2021)60. Peep Show (2003–2015)
61. RuPaul’s Drag Race (2009–presente) — Paramount+
62. Slow Horses (2022–presente) — Apple TV+
63. The Thick of It (2005–2012)
64. Anthony Bourdain: Parts Unknown(2013–2018)
65. Mare of Easttown (2021) — HBO Max
66. The Rehearsal (2022–presente) — HBO Ma
x67. The Handmaid’s Tale (2017–2025) — Disney+
68. Ozark (2017–2022) — Netflix
69. Anthony Bourdain: No Reservations(2005–2012)70. The Shield (2002–2008)
71. Beef: Season 1 (2023) — Netflix
72. Squid Game (2021–2025) — Netflix
73. Barry (2018–2023) — HBO Max
74. The Bear (2022–2026) — Disney+
75. Ted Lasso (2020–presente) — Apple TV+
76. Somebody Somewhere (2022–2024) — HBO Max
77. Modern Family (2009–2020) — Disney+
78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente) — Disney+
79. The Good Wife (2009–2016) — Paramount+
80. How To with John Wilson (2020–2023) — HBO Max
81. The Queen’s Gambit (2020) — Netflix
82. Better Things (2016–2022) — Disney+
83. Justified (2010–2015) — Disney+
84. Planet Earth (2006) — HBO Max
85. The Great British Baking Show (2010–presente) — Netflix
86. Shogun (2024–presente) — Disney+
87. Reservation Dogs (2021–2023) — Disney+
88. Dexter (2006–2013) — Paramount+
89. Baby Reindeer (2024) — Netflix
90. Eastbound & Down (2009–2013) — HBO Max
91. Catastrophe (2015–2019)
92. The Night Of (2016) — HBO Max
93. Station Eleven (2021–2022) — HBO Max
94. The Diplomat (2023–presente) — Netflix
95. House (2004–2012) — Prime Video
96. Halt and Catch Fire (2014–2017)
97. Community (2009–2015) — Netflix
98. The OA (2016–2019) — Netflix
99. Gilmore Girls (2000–2007) — Netflix
100. Scandal (2012–2018) — Disney+
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