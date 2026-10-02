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Fredito Mathews vuelve al juego: ¿Esta vez sí encontrará el amor?

El puertorriqueño se aventura nuevamente en un “reality show” de citas, esta vez con la esperanza de encontrar una conexión genuina

2 de octubre de 2026 - 1:00 PM

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Fredito Matthews (Alexis Cedeño Laboy)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El modelo Fredito Mathews no se rinde cuando de amor se trata, y prueba de ello es su nuevo proyecto: “El túnel del amor”, por ViX.

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El formato de este “reality show” no es territorio desconocido para el puertorriqueño, quien también formó parte de “El poder del amor 2”, grabado en Turquía en 2022.

“Yo vine al túnel del amor a conocer, a conectar y a buscar esa persona real. En el amor vengo abierto”, dice Mathews en uno de los primeros episodios del programa.

Con la experiencia de haber participado anteriormente en un programa de citas, Mathews llega a esta nueva aventura con la disposición de conocer personas y descubrir si surge una conexión especial. Sin embargo, para él, la personalidad es un factor determinante a la hora de encontrar una pareja.

“Me va gustando la personalidad… porque yo observo mucho, así que tengo que analizar bien a esa persona”, explicó sobre lo que busca en una pareja.

¿De qué trata?

Grabado en Brasil, el formato reúne a 10 duplas de amigos con la misión de jugar a Cupido y ayudar a su mejor amigo a encontrar a su media naranja.

El creador de contenido, de 37 años, comparte esta experiencia junto a su amigo Edgar Rivera, con quien también participó en “Guerreros Puerto Rico”.

La dinámica del programa se desarrolla en dos casas: Ciudad y Playa, conectadas por el llamado “túnel”. Además, el espacio cuenta con la habitación del deseo, donde las parejas pueden dar rienda suelta a sus sentimientos.

Desde el primer episodio, la llegada de Fredito causó sensación entre algunas de las mujeres de la casa, quienes se sintieron atraídas por su acento boricua y sus tatuajes.

“El túnel del amor” estrena nuevos episodios todos los viernes y cuenta con la conducción de la actriz argentina Cecilia Galliano.

Tags
Fredito MathewsReality ShowsAmor
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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