Frank Beard, baterista de la banda de blues-rock ZZ Top, fallece a sus 77 años
Fue uno de los fundadores del legendario trío de Texas y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll
18 de agosto de 2026 - 5:03 PM
18 de agosto de 2026 - 5:03 PM
Nueva York— Frank Beard, el baterista del trío de blues-rock de Texas, ZZ Top, muerió este martes a sus 77 años. El percusionista marcó el ritmo de los mayores éxitos del grupo, como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin”.
Beard se encontraba bajo cuidados paliativos cuando falleció el martes en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por sus familiares, según ha informado su agente publicitario, Bob Merlis. El cofundador y guitarrista del grupo, Billy Gibbons, que se encuentra de gira con el bajista Elwood Francis, rindió homenaje a Beard en un comunicado.
“Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante tal y como él hubiera deseado”, afirmó Gibbons.
ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y tuvo seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista “Mainstream Rock Airplay” de Billboard. Siete de sus álbumes han figurado entre los diez primeros puestos de la lista Billboard 200 y obtuvieron tres nominaciones a los premios Grammy.
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