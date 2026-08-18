Frank Beard, baterista de la banda de blues-rock ZZ Top, fallece a sus 77 años

Nueva York— Frank Beard, el baterista del trío de blues-rock de Texas, ZZ Top, muerió este martes a sus 77 años. El percusionista marcó el ritmo de los mayores éxitos del grupo, como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin”.

Beard se encontraba bajo cuidados paliativos cuando falleció el martes en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por sus familiares, según ha informado su agente publicitario, Bob Merlis. El cofundador y guitarrista del grupo, Billy Gibbons, que se encuentra de gira con el bajista Elwood Francis, rindió homenaje a Beard en un comunicado.

ARCHIVO - El baterista de ZZ Top, Frank Beard, actúa en Boston el 28 de agosto de 2016. (Foto de Winslow Townson/Invision/AP, Archivo) (Winslow Townson)

“Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante tal y como él hubiera deseado”, afirmó Gibbons.