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Frank Beard, baterista de la banda de blues-rock ZZ Top, fallece a sus 77 años

Fue uno de los fundadores del legendario trío de Texas y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll

18 de agosto de 2026 - 5:03 PM

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Billy Gibbons, a la izquierda en la guitarra, Dusty Hill en el bajo y Frank Beard, en la batería, tocan en Mónaco el 5 de julio de 2010. (Lionel Cironneau)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Frank Beard, el baterista del trío de blues-rock de Texas, ZZ Top, muerió este martes a sus 77 años. El percusionista marcó el ritmo de los mayores éxitos del grupo, como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin”.

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Beard se encontraba bajo cuidados paliativos cuando falleció el martes en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por sus familiares, según ha informado su agente publicitario, Bob Merlis. El cofundador y guitarrista del grupo, Billy Gibbons, que se encuentra de gira con el bajista Elwood Francis, rindió homenaje a Beard en un comunicado.

ARCHIVO - El baterista de ZZ Top, Frank Beard, actúa en Boston el 28 de agosto de 2016. (Foto de Winslow Townson/Invision/AP, Archivo)
ARCHIVO - El baterista de ZZ Top, Frank Beard, actúa en Boston el 28 de agosto de 2016. (Foto de Winslow Townson/Invision/AP, Archivo) (Winslow Townson)

“Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante tal y como él hubiera deseado”, afirmó Gibbons.

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y tuvo seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista “Mainstream Rock Airplay” de Billboard. Siete de sus álbumes han figurado entre los diez primeros puestos de la lista Billboard 200 y obtuvieron tres nominaciones a los premios Grammy.

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