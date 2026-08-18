“A Chorus Line” regresa a Puerto Rico con un elenco que apuesta al talento local

Por varias semanas tuvieron que guardar el secreto y pasar por una rigurosa audición para formar parte de una de las “líneas” más famosas del teatro mundial. La producción “A Chorus Line” regresa a Puerto Rico.

Se trata de los actores seleccionados por Casa Productora para presentar el musical en español, que celebra el aniversario 50 de la producción, con un elenco del patio que domina a la perfección las disciplinas de baile, canto y actuación.

El musical se presentará a partir del 2 de octubre en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. La producción ha ganado nueve Premios Tony, un Pulitzer y es reconocida como una de las más premiadas en la historia de Broadway.

Sin perder la vigencia de la historia, que aborda los sueños, el miedo y la perseverancia del ser humano, la pieza se desarrollará en 2026 y no en 1975, como detalla el libreto original. No obstante, la trama es fiel al musical.

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La veteranía actoral de la pieza estará a cargo de Tita Guerrero y Francis Rosas, dos de los artistas que vemos de lunes a viernes en la televisión local y que comparten su pasión por el teatro. Para ambos, trabajar con talento juvenil es una oportunidad de enriquecimiento e intercambio.

Francis Rosas y Tita Guerrero. (Suministrada)

“Como todo el mundo, cuando salió la película, vi primero la película antes que el musical en Broadway. La vi tres veces en un cine en Bayamón. Iba, pagaba mi taquillita y veía la película. Ahora me imagino la emoción de estar y, sobre todo, con estos talentosos jóvenes, porque no siempre tenemos la oportunidad de trabajar con gente joven, con gente tan talentosa, y eso me emociona mucho”, aseguró Guerrero, quien interpretará el personaje de “Larry”.

La actriz y bailarina resaltó hoy, martes, en un encuentro con los medios de comunicación que estar junto a los jóvenes artistas ha sido una oportunidad “para aprender un montón de ellos”.

Rosas, por su parte, destacó que es “un honor que Raymond Gerena me considere, porque él sabe que a mí me gusta esto”.

“Raymond sabe que me gusta jugar y me da unos personajes y unos papeles donde me reta y donde hasta yo mismo me descubro en el escenario. Para mí es un honor interpretar este personaje, que hizo Michael Douglas, pero que conste, es la versión más joven”, señaló Rosas, quien en su carrera de más de 25 años ha abordado más la comedia que los roles dramáticos.

Es por ello que este personaje de “Zack” lo encarnará con mucho entusiasmo.

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“Por siempre voy a estar agradecido, desde personajes que dan hasta más gracia o unas locuras, hasta personajes un poquito más dramáticos. Igual siempre he querido explorar esa parte del baile y el canto, aunque honestamente se las dejo a los muchachos, que los respeto, porque es bien difícil conocer a un actor tan completo que cante, baile y actúe”, indicó Rosas.

El musical será dedicado a las actrices Marian Pabón y Sara Jarque.

Los actores de la línea

Guerrero y Rosas estarán junto a Ricardo E. Arribas (Gregg), Nydia Resto Arroyo (Bebe), Ana Trigo (Maggie), Jazael Rodríguez (Bobby), Ivana Méndez Pabón (Cassie), Josué Jomar Torres (Don), Vin Ramos (Richard), Héctor A. Beltrán (Mark Anthony), Christian Medina (Al), Zuleyka Pagán (Connie), Natalia Mejía Lugo (Kristine), Allison Trinta (Judy), Amanda Rodríguez (Diana), Nicole Angelis (Val), Sonya Hernández (Sheila), Javier Iván (Paul) e Ignacio Torres (Mike).

En total, serán 17 actores y bailarines puertorriqueños que le darán vida a la historia de James Kirkwood y Nicholas Dante.

Ivana Méndez Pabón, hija de la actriz Marian Pabón, es otra de las actrices que vibra de emoción y nervios ante su inclusión en el musical. Méndez Pabón hace tiempo no realizaba teatro en Puerto Rico, ya que reside desde hace años en Nueva York.

“Regresar al escenario local me hace sentir 50-50 porque no he dejado de estar en el escenario, pero he estado en escenarios diferentes. Me he enfocado en la comedia, en la improvisación y he estado trabajando en Nueva York en escenarios mucho más pequeños. Es un honor poder compartir con gente de mi isla, compartir con el talento que tenemos aquí al frente. Estoy un poco nerviosa”, confesó Méndez Pabón.

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Para todos los que conforman la producción, el musical es un reflejo de la vida de cada uno, puesto que la pieza trata sobre un grupo de bailarines que audicionan para formar parte de la línea de coro de un nuevo espectáculo. El director del espectáculo les exige que, durante la audición, hablen de sus sueños, miedos y sacrificios. En ese sentido, los artistas comunicaron que han pasado por experiencias similares, incluyendo la de la propia audición para este musical.

El elenco estará acompañado por una orquesta en vivo bajo la dirección de Rubén Amador. La dirección escénica estará a cargo del director Ismanuel Rodríguez, la dirección vocal de Pedro José y la coreografía de Danny Lugo. La producción es de Raymond Gerena para Casa Productora.

“Estoy muy emocionado con esta producción, que tiene un gran significado para mí. Tuve la oportunidad de trabajar en “A Chorus Line” hace 37 años en Boston. Y aún se me eriza la piel como lo hizo cuando trabajé en este musical. Esto es mucho más que una obra de teatro, es la vida misma. A través de historias reales, el público descubrirá qué hay detrás del brillo de Broadway”, indicó el productor Gerena.